Verlosung: Drei Familientickets für den Europa-Park

Freizeitparks starten in die warme Jahreszeit - 19.03.2018 18:08 Uhr

NÜRNBERG/RUST - Die Freizeitpark-Saison geht wieder los: Auch der Europa-Park hat sich mit umfangreichen Modernisierungen auf wärmeres Wetter eingestellt. 2018 widmet sich der Park unserem Nachbarland Frankreich.

Mehr als 100 Attraktionen – einige mit einer Prise Nervenkitzel – erwarten euch im Europa-Park in Rust. © Foto: PR/Europa-Park



Im Mittelpunkt der Sanierungsarbeiten steht die 45 Meter hohe Dunkel-Achterbahn "Eurosat". Deren Schienen und auch die Thematisierung werden bis zum Sommer erneuert. Dann lädt der neue "Eurosat – CanCan Coaster" seine Fahrgäste auf ein besser Fahrvergnügen freuen.

Darüber hinaus gibt es ein zusätzliches Virtual-Reality-Erlebnis. Um das innovative Fahrvergnügen "Eurosat Coastiality" zu ermöglichen, wird ein separater Bahnhof mit Drehweiche und eigenen Zügen in die Darkride-Achterbahn integriert.

Eine weitere Neuheit ist die Welt von "Madame Freudenreich Curiosités" im typischen Fachwerkhausstil. Der Elsässer Souvenir- und Kuriositäten-Shop ersetzt die bisherige Attraktion "Universum der Energie". Stärken kann man sich auf dem schwimmenden Bistro-Boot – mit Blick auf eine Wasser-Fontänen-Show, die mehrmals pro Stunde zu französischer Musik startet.

In den englischen Themenbereich lockt ab Saisonstart am 24. März außerdem der beliebte Bär Paddington, dem im Bereich Griechenland eine Eisshow gewidmet ist. Oder möchtest du eine Runde durch Lummerland fahren? Deutschlands bekannter Lokomotivführer Lukas und sein bester Freund Jim Knopf laden die Fahrgäste ein, im deutschen Themenbereich zuzusteigen.

Im Europa-Park warten über 100 Attraktionen und ein riesiges Showprogramm in 15 europäischen Themenbereichen auf große und kleine Besucher. Und ihr könnt kostenlos dabei sein. Denn wir haben für euch drei Familientickets für jeweils vier Personen organisiert.

Wenn ihr in den Osterferien einen Ausflug nach Rust machen und den Eintritt in den Europa-Park gewinnen möchtet, schreibt uns eine E-Mail mit dem Betreff "Europa-Park"; Einsendeschluss ist der 26. März. Gebt Alter und Adresse an und sagt uns, warum ihr in den Park wollt.