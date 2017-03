Voltigieren: Akrobatik auf dem Pferderücken

In Poxdorf trainieren Ella, Annemie und Amei Doppelküren im Galopp - vor 45 Minuten

POXDORF - Kopfstand, Handstand, gesprungener Spagat: Diese Turnübungen kriegt schon am Boden nicht jeder ohne Weiteres hin. Aber könnt ihr euch vorstellen, das Ganze auf einem galoppierenden Pferd auszuführen? Für Ella Schneider (18), Annemie Szemes (15) und Amei Wittmann (15) ist das Alltag. Denn die drei Mädels voltigieren – und das ziemlich erfolgreich.

Hier ist Körperbeherrschung gefragt: Während Hengst Aragon galoppiert, turnt Annemie auf seinem Rücken. Amei (rechts) wartet auf ihren Einsatz; Ella führt die Longe. © Roland G. Huber



Mit dem Voltigieren haben alle drei schon im Kindesalter begonnen. Amei war sieben, Ella acht, Annemie neun. Heute sind sie einige Jahre älter - und betreiben den Sport leistungsmäßig beim "Voltigier- und Pferdesportverein Schloss Rathsberg-Erlangen."

"Ich mache eigentlich nichts anderes außer Schule und Stall", sagt Ella lachend, die in die 12. Klasse des Marie-Therese-Gymnasiums Erlangen geht. Denn hinter dem Erfolg steckt ein hartes Training. Viermal pro Wochen üben Annemie, Amei und Ella in der Reitanlage Poxdorf auf und mit dem Pferd, an den anderen Tagen steht zu Hause Turn- und Krafttraining an. Und jeden Tag fährt jemand nach Poxdorf, um die Tiere zu bewegen.

Das Besondere am Voltigiersport ist das Dreiergespann aus Pferd, Longenführer und Turner. "Der Longenführer ist allein für das Pferd zuständig. Die Voltigierer haben keinerlei reiterliche Einwirkung, sondern müssen sich dessen Rhythmus anpassen", erklärt Trainerin Barbara Schneider. "Und das Pferd muss tolerieren, was da auf seinem Rücken passiert."

Am Anfang haben Ella und Annemie einzeln im gleichen Team voltigiert; irgendwann ließen die Trainerinnen sie es als Doppel versuchen. Eine extra Herausforderung: "Man muss wissen, wie die andere auf dem Pferd agiert", sagt Ella. Anders als im Einzel, in der auch Pflichtelemente zu turnen sind, gibt es im Doppel nur die Kür. Neben der Ausführung der Turnelemente bewerten die Wettkampfrichter hier auch das Tänzerische. "Alles soll aussehen wie aus einem Guss", sagt Ella.

Körper anspannen, Finger- und Zehenspitzen strecken, Kopf hoch – und schön im Galopp mitfedern: Bei den Deutschen Jugendmeisterschaften 2016 in Mecklenburg-Vorpommern voltigieren Annemie (stehend) und Ella auf Stute Geraldine. © BarnyThierolf



Ihre Choreografie haben die beiden Mädels gemeinsam erarbeitet; 2016 traten sie das erste Mal in Wettkämpfen damit an. Auf Anhieb wurden Annemie und Ella Fränkische Meister sowie als eines von zwei Doppel aus Bayern für die Deutschen Jugendmeisterschaften nominiert. Dort landeten sie auf Platz 8 im Doppel.

In diesem Jahren startet das Team, das für den "Voltigier- und Pferdesportverein Schloss Rathsberg" startet, mit vertauschten Rollen. Wegen einer Fußverletzung ist Ella nun zur Longenführerin geworden, im Doppel turnen Annemie und Amei.

Im Moment feilen sie an ihrer Kür; am Ende etwa fehlt noch ein Radabgang. Für die Feinabstimmung üben Amei und Annemie oft am Boden oder auf dem Holzpferd. Und Amei gesteht: "Ich finde es schwierig, die Übung jedes Mal gleich zu turnen, egal wie das Pferd läuft."

ANNIKA PEISSKER