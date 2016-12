Vorfreude in Türchen-Form

Kann man zu alt werden für einen Adventskalender? - 29.11.2016 17:15 Uhr

Noch einmal schlafen, dann ist es so weit: Der Dezember bricht an und damit auch der Countdown bis zum Heiligen Abend. Viele von euch haben dafür bestimmt einen Adventskalender an der Wand hängen oder auf dem Tisch liegen. Aber ist man nicht irgendwann zu alt für diese Spielerei? Wir haben unsere nachgefragt.

Vorfreude, schönste Freude: Lasst ihr euch die Zeit bis zum Heiligen Abend noch von einem Adventskalender versüßen? Foto: dpa



Björn (19): Ich bin ein großer Freund von Schokoladen-Adventskalendern. Allerdings mag ich nicht die teuren, sondern die günstigen vom Discounter! Auf die viel zu süße Schokolade freue ich mich schon das ganze Jahr, deshalb habe ich auch gleich drei Stück davon.

Elisabeth (18): Unser Kalender wird vom „Adventsengel“ selbst gemacht und bietet uns eine Art Schatzsuche, die geschwisterliche Zusammenarbeit erfordert: Hinter jedem Türchen, das ein kleines Zettelchen ist, verbirgt sich eine Zeichnung von einem Ort in unserem Haus, beispielsweise ein Schrank. Wir sollen herausfinden, um welchen Ort es sich handelt, und dort ist etwas Kleines zum Naschen versteckt.

Carima (18): Mein Adventskalender ist für mich immer etwas ganz Besonderes. Jedes Jahr bekomme ich einen selbstgemachten von meiner Mutter. Und morgens, wenn ich voller Vorfreude ein Türchen aufmachen darf, werde ich wieder zum kleinen Kind.

Marco (13): Meine Eltern haben mir wieder einen Schoko-Adventskalender besorgt. Ich war entsetzt, schließlich bin ich 13! Als ich jünger war, hatte ich einen Playmobil-Kalender. Jeden Morgen habe ich freudig geschaut, welches Spielzeug auf mich wartet. Heute kann ich damit nichts mehr anfangen. Da es keinen Adventskalender zum Thema Zocken oder Sport gibt, freue ich mich „nur noch“ auf Weihnachten – ohne Kalender.

Julia (17): Jedes Jahr freue ich mich wieder auf meinen Adventskalender, den meine Mama für mich bestückt: Er ist mit Süßigkeiten, nützlichen Dingen wie Haargummis oder sonstigen Kleinigkeiten gefüllt. So habe ich jeden Tag im Advent etwas, worüber ich mich freuen kann. Ich finde, für so einen schönen Brauch ist man nie zu alt.

Livia (19): Einen Adventskalender muss ich unbedingt haben! Vor allem, weil er bei uns in der Familie schon so lange Tradition hat. Aber mittlerweile besitze ich keinen Schoko-Kalender mehr, sondern einen praktischen. Hinter jeder Zahl verbergen sich zum Beispiel Haargummis, ein kleines Shampoo oder Bodylotion. Ich freue mich deshalb schon immer mindestens ein Vierteljahr vorher darauf!

Valentin (13): Ich finde Adventskalender super! Jeden Tag ein kleines Geschenk zu haben, ist etwas Besonderes — ob es sich dabei um Süßigkeiten handelt oder etwas anderes, ist mir nicht so wichtig. Ich freue mich einfach, etwas auszupacken und mich überraschen zu lassen.