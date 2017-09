Junge Leute an die Wahlurnen: Unsere Zeitung hat sich an der deutschlandweiten Jugendwahl U18 beteiligt und dafür am Freitag, 15. September 2017, 13 eigene Wahllokale im Großraum Nürnberg eröffnet. In den meisten Lokalen war der Andrang groß, es bildeten sich Warteschlangen vor den Wahlkabinen. Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche kamen, um ihre Kreuze zu machen und damit zu zeigen, wie der Bundestag aussehen würde, wenn sie mitentscheiden dürften. © Thomas Correll