Was Nerds und Hippies zur U18-Wahl sagen

Wir haben mit Nürnberger Neuntklässlern zwei Clips gedreht - 18.06.2018 16:02 Uhr

NÜRNBERG - Wahlwerbung mal anders: Normalerweise erzählen Parteien in Werbespots, warum man ausgerechnet sie wählen sollte. Bei uns ist das anders: In unseren Clips wollen Nürnberger Schüler euch Lust und Laune machen, selbst zur Wahl zu gehen. Genauer gesagt, zur U18-Wahl.

Klappe . . . und Action! Zwei Tage lang standen die Neuntklässler vor und hinter der Kamera, um Material für die Werbeclips zu drehen. © Foto: Horst Linke



Kennt ihr Besenstiel-TV? Nein? Das ist das geheime - und nicht ganz ernst gemeinte - Schulfernsehen der Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg. Erfunden haben es Sarah und Katherina aus der 9cM, die sich mit einem Besenstiel auf Recherchezüge durchs Schulhaus machen.

Diese Idee fanden wir witzig und haben sie in einem Projekt aufgegriffen: Im Team haben die Klasse 9cM mit ihrer Lehrerin Margit Rentschler, unsere Redaktion und das Nürnberger Medienzentrum Parabol zwei Werbeclips zur U18-Wahl gedreht.

Die U18-Wahl für Kinder und Jugendliche findet am 5. Oktober statt.



Denn: Im Herbst wird in Bayern der neue Landtag gewählt – und ihr könnte dabei sein, auch wenn ihr noch keine 18 (und damit nicht wahlberechtigt) seid. Bei der U18-Wahl am 5. Oktober – und damit neun Tage vor dem offiziellen Wahltermin – können alle Unter-18-Jährigen klar und deutlich zeigen, wer ihrer Meinung nach in den nächsten fünf Jahren das Sagen haben sollte. Überall in Bayern werden dafür extra Wahlorte eingerichtet; die elf Wahllokale unserer Zeitung erfahrt ihr hier.

Als Einstimmung auf die Wahl haben sich die Nürnberger Neuntklässler zwei kurze Clips ausgedacht.

Hier machen Katha und Sarah mit ihrem Besenstiel eine – ebenfalls nicht ganz ernst gemeinte – Umfrage zur U18-Wahl.

Das zweite Wahlvideo folgt in Kürze!

