Wehe, es wird ein Apfel in die Schüssel gelegt

Süßes oder Saures: Kinderreporterin Antonia fand heraus, wie und warum in den USA Halloween gefeiert wird - 19.10.2017 08:00 Uhr

NÜRNBERG - In nicht mal mehr zwei Wochen ist Halloween! In den USA ist das Gruselfest wahnsinnig beliebt. Fast jedes Kind verkleidet sich und zieht durch die Straßen. Wir haben unsere Kinderreporterin Antonia (10) ins Deutsch-Amerikanische Institut Nürnberg geschickt, um herauszufinden, wie Halloween in den USA gefeiert wird. Sie stellte ihre Fragen Gwendolyn Moiles (24). Gwendolyn kommt aus dem US–Bundesstaat Maine. Für ein Jahr wohnt sie in Nürnberg, um hier zu studieren.

Wer nichts Süßes gibt, bekommt Saures – so zumindest die Theorie. Die meisten Kinder bekommen natürlich Süßigkeiten, wenn sie an Halloween an Türen klopfen. Gesundes Essen wie Äpfel oder Orangen sind nicht wirklich beliebt. © colourbox.de



Warum wird Halloween überhaupt gefeiert?

Gwendolyn Moiles: Warum wir das feiern, weiß ich gar nicht. Fast jedes Kind verkleidet sich an Halloween. Ich habe das auch immer gerne gemacht. Nachts ziehen wir durch die Straßen, klopfen an die Wohnungstüren und sagen "trick or treat" (falls du das nicht kennst: In Deutschland sagen die Kinder "Süßes oder Saures".). Die meisten machen uns auf, mit einer großen Schüssel in den Händen. Die Schüssel ist gefüllt mit Süßigkeiten.

Was passiert, wenn jemand einen Apfel oder eine Birne oder etwas anderes Gesundes den Kindern gibt? Kommen dann Geister zu den Leuten?

Gwendolyn: Manche Kinder spielen den Leuten dann einen Streich. Aber ich habe das nie gemacht. Deswegen heißt es auch "trick oder treat". Trick bedeutet Streich, treat bedeutet, jemandem etwas zu geben.

Was ist denn dein schönstes Erlebnis, das du mit dem Halloween-Fest verbindest?

Gwendolyn: Ein schönstes Erlebnis hatte ich nicht. Es war immer ein tolles Gefühl, mit meinen Freunden um die Häuser zu ziehen. Ich bin in einem Dorf aufgewachsen, in dem sich alle gut kannten. Man hat viele Leute an Halloween gesehen und getroffen. Zu Halloween haben wir auch immer Spiele gemacht. Zum Beispiel haben wir einen Apfel in eine Schüssel mit Wasser gelegt. Den Apfel musste man mit dem Mund herausfischen.

Kinderreporterin Antonia traf die amerikanische Studentin Gwendolyn Moiles. Gwendolyn ist für ein Jahr in Deutschland, um hier zu studieren. Sie kann bereits richtig gut Deutsch und beantwortete Antonias Fragen ohne Probleme. Antonia hat nicht nur Gwendolyn interviewt, sondern auch eine Umfrage zum Thema Halloween an ihrer Schule gemacht. © Eduard Weigert



Warum tragt ihr Kostüme?

Gwendolyn: Weil wir die Menschen erschrecken wollen.

Was passiert, wenn jemand nicht erschreckt werden will?

Gwendolyn: Es passiert natürlich ab und zu, dass man jemanden erschreckt, der das gar nicht will. Das ist ja klar. Aber das ist an Halloween einfach so. Darauf muss man sich einstellen. Und manche Leute mögen es besonders gerne, wenn sie sich gruseln und gehen zum Beispiel freiwillig in Gespensterhäuser oder Geisterbahnen.

Was ist denn das beliebteste Kostüm in den USA?

Gwendolyn: Beliebt sind Hexen und Geister.

Gibt es spezielles Essen an Halloween?

Gwendolyn: Wir essen gern Kürbiskerne. Aber hauptsächlich natürlich Süßigkeiten, vor allem Schokolade!

Interview: Antonia Behr, Melanie Kunze