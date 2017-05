Wendelsteiner Schüler suchen Talente

P-Seminar organisiert Wettbewerb für Acht- bis 18-Jährige mit Casting, Finalrunde und tollen Preisen - 12.05.2017 17:44 Uhr

WENDELSTEIN - Könnt ihr Publikum mit guten Witzen unterhalten? Oder seid ihr super Musiker? Dann bewerbt euch für den Talentwettbewerb "Time for Talents" am Gymnasium Wendelstein. Was es damit auf sich hat und wie man daran teilnehmen kann, haben uns die Schüler verraten.

Bühne frei für Talente: Kilian und Lara gehören zum P-Seminar des Wendelsteiner Gymnasiums, das einen Talentwettbewerb organisiert. Ihr könnt euch jetzt für die erste Runde, das Casting, bewerben. © Stefanie Goebel



Planung und Durchführung eines musikalischen Talentwettbewerbs für Jugendliche - trotz des langweiligen Titels haben sich 15 Gymnasiasten in Wendelstein gefunden, die das Seminar von Musiklehrer Christoph Heinlein angehen wollten. Denn was sich hinter dem sperrigen Namen verbirgt, ist eigentlich ziemlich cool. Die Schüler organisieren einen Talentwettbewerb.

Natürlich kann man diesen nicht mit TV-Formaten wie "Deutschland sucht den Superstar" oder "Das Supertalent" vergleichen, meint Lara (16). "Dafür sind die Chancen zu gewinnen echt fair", sagt Kilian (17).

Denn: In der Hauptrunde, die zugleich das Finale ist, treten nur etwa zehn Jugendliche an. Der Termin für den Abend steht schon (2. Oktober, 18 Uhr), der Veranstaltungsort ist bereits gebucht (Markgrafensaal Schwabach). Weiter sind die Schüler mit der Planung noch nicht, momentan wird das Casting vorbereitet.

Nichtöffentliches Casting

"Das Casting findet am 27. Juli an unserer Schule statt. Wir laden dazu bewusst keine Öffentlichkeit ein, damit die auftretenden Schüler nicht so nervös sind. Sie sollen ihr Talent präsentieren, ohne dass ihnen dabei etwas peinlich ist", erklärt Lara, die sich im P-Seminar in der Gruppe "Werbung und Öffentlichkeitsarbeit" einbringt. Dort werden die Flyer und Plakate erstellt, die nun auch in Jugendhäusern und Schulen im Großraum Nürnberg ausliegen sollen.

"Heute kamen die Flyer aus dem Druck, wir sind gerade dabei, sie zu schneiden", erzählt Kilian. Er ist Moderator des Talentwettbewerbs und mischt in allen Gruppen mit. "Wir haben das offen gehalten, wer sich wo beteiligt. Auch je nach Kontakten und Interesse", sagt der 17-Jährige. Weitere Gruppen sind "Finanzierung und Buchführung", "Jury" und "Moderation und Bühnentechnik".

Zum Casting eingeladen wird, wer sich vorher dafür per Mail beworben hat (siehe Extra-Info). Dabei achten die P-Seminar-Teilnehmer auch darauf, ob es der Bewerber ernst meint. Oder: "Wenn es gefährlich wird, also Verletzungsgefahr droht, sieht es auch schlecht aus. Oder wenn Tiere beteiligt sind."

Mitmachen kann man in drei verschiedenen Kategorien: Instrumentalmusik und Gesang, Tanz sowie Entertainment. "Entertainment ist zum Beispiel ein Zauberer oder Comedian", erklärt Kilian. Die dreiköpfige Jury entscheidet dann, wer ins Finale darf.

"Dafür konnten wir Harald Bogner von der Tanzschule Bogner, den Musiker Michael Zanzinger und den Radiomoderator Marc Neugebauer gewinnen", berichten die Q11-Schüler stolz. "Kriterien sind: Entertainment-Faktor, Qualität, Anspruch."

Bis zum Casting ist noch etwas Zeit, die die Gymnasiasten gut nutzen wollen. "Wir sprechen noch mit der Jury, was wir von ihr erwarten", sagt Kilian. Lara ergänzt: "Und die Sponsorensuche geht weiter. Ein paar Sponsoren haben wir schon gefunden, aber die reichen noch nicht."

Denn die drei Erstplatzierten des Finales sollen auch tolle Preise bekommen; Trostpreise für alle anderen Hauptrundenteilnehmer soll es auch geben. "Aber da kommt es noch darauf an, wer sich bewirbt. Wir haben zum Beispiel ein Angebot für ein Gesangscoaching. Wenn aber kein Sänger mitmacht, brauchen wir das nicht", sagt Lara.

Das ganze Organisieren und Planen ist ziemlich anstrengend, meint Kilian. Er weiß nicht, ob das künftig mal was für ihn ist. Eine andere Idee für die Zeit nach dem Abi hat er momentan aber auch nicht. Lara würde der Beruf der Eventmanagerin zwar gefallen, "aber die Arbeitszeiten nicht. Auf jeden Fall darf ich jetzt diese Erfahrungen machen und hoffe, dass das Ergebnis der vielen Arbeit gut wird."

Ihr wollt euer Talent bei "Time for Talents" zeigen? Auf der Website www.timefortalents.jimdo.com/anmeldung findet ihr das Anmeldeformular. Ihr solltet zwischen acht und 18 Jahren alt sein und Lust darauf haben, auf einer Bühne zu stehen. Die Wettbewerbsmacher suchen Talente jeglicher Art: egal, ob ihr ein Instrument besonders gut spielen könnt, tolle Tänzer seid, mit euren Zaubertricks alle verblüfft oder mit eurer Stimme alle verzaubert. Fühlt ihr euch in einem Punkt angesprochen? Dann bewerbt euch bis 18. Juni. Das Casting findet am 27. Juli um 18 Uhr im Gymnasium Wendelstein, In der Gibitzen 29, statt.

STEFANIE GOEBEL