Wenn aus Staatsfeinden Freunde werden

Karyna ist 18 und vor zwei Jahren mit ihrer Familie aus der Ukraine geflüchtet, weil ihr Vater verfolgt wurde. In Nürnberg geht sie in die 10. Klasse am Willstätter-Gymnasium. In ihrer Freizeit arbeitet sie als Softwareentwicklerin. Das heißt, sie macht Websites und hilft beim Programmieren. Sie hofft, dass sie ihr Abi in Deutschland machen kann. Denn sie kann jederzeit abgeschoben werden.