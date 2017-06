Wenn Luisa dir den Abend rettet

ERLANGEN - Seid ihr beim Feiern schon mal von jemandem belästigt worden? Hat jemand eure Grenzen überschritten und ist euch einfach zu nah auf die Pelle gerückt? Sollte das mal wieder passieren, dann geht einfach an die Theke und nennt dem Personal ein Codewort - schon kriegt ihr Hilfe.

Er findet sie heiß, sie will nichts von ihm – aber er checkt‘s nicht. Wer beim Tanzen oder an der Theke belästigt wird und nur schnell aus der Situation raus will, fragt einfach an der Theke nach Luisa. Foto: Stock.com/mediaphoto



Kennt ihr schon Luisa? Sie arbeitet im E-Werk in Erlangen. Aber auch in Augsburg, Paderborn, Münster, Siegen und in vielen weiteren Städten in Deutschland.

Wie das geht? Ganz einfach: Luisa ist keine echte Person – sie ist ein Codewort. Wer im Club oder in einer Kneipe belästigt wird, geht ganz einfach zur Theke und fragt dort: "Ist Luisa hier?" Das Personal in den Clubs, die am Projekt "Luisa" teilnehmen, weiß dann sofort: Hier braucht jemand Hilfe – und das ganz ohne ein peinliches Gespräch in der Öffentlichkeit.

"Unser Personal nimmt denjenigen erst einmal mit in den Mitarbeiterraum", erklärt Kathi Melcher, die Chefin der Gastronomie im Erlanger E-Werk, "dort kann man dann in Ruhe über die Situation sprechen und gemeinsam entscheiden, was zu tun ist. Möchte das Mädchen nach Hause? Sollen wir ein Taxi für sie rufen? Eine Freundin holen? Oder vielleicht sogar die Polizei benachrichtigen?"

Die Idee kommt aus Münster in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt vom Frauen-Notruf Münster. Dort gibt es "Luisa" schon in vielen Kneipen und Clubs. Aber auch in anderen deutschen Städten machen immer mehr Lokale mit. Kathi Melchers Idee, "Luisa" auch ins E-Werk zu holen, kam in Erlangen gut an. Drei weitere Einrichtungen machten sofort mit, inzwischen sind es laut der Internetseite www.luisa-ist-hier.de alleine in Erlangen schon 15.

