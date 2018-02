Wenn Queen Mary den Sieg bringt

Bei der "Battle of the Books" messen Schüler aus der Region ihr Wissen über englische Bücher - vor 4 Stunden

NÜRNBERG - Hier wird Schullektüre zur spannenden Gameshow: Bei der "Battle of the Books" des Deutsch-Amerikanischen Instituts Nürnberg treten Schülerteams ab der 10. Klasse gegeneinander an, um in Buzzer-Runden ihr Wissen über englische Bücher zu testen. Gestern ging die 10. Ausgabe über die Bühne – mit einem Rekord: Mehr als 350 Teilnehmer aus 27 Schulen kamen zur Leseschlacht nach Nürnberg.

Wie war das noch mal? Während das Team vom Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt (in gelben Shirts) noch überlegt, haben die Schüler der BOS für Sozialwesen Nürnberg schon gebuzzert. © Foto: Marina Hochholzner



Wie war das noch mal? Während das Team vom Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt (in gelben Shirts) noch überlegt, haben die Schüler der BOS für Sozialwesen Nürnberg schon gebuzzert. Foto: Foto: Marina Hochholzner



Finalrunde, letzte Frage: Es steht vier zu vier zwischen dem Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt und dem Friedrich-Alexander-Gymnasium Neustadt/Aisch. Der nächste Punkt entscheidet. Showmasterin und US-Generalkonsulin Jennifer Gavito verkündet das Buch, um das es jetzt gleich geht: "James and the Giant Peach". Im Nürnberger Heilig-Geist-Saal ist es mucksmäuschenstill.

Dann setzt Gavito an: "Wie lautet der Name des Schiffes, das unter . . .?" Anne ist sich sicher, drückt den Buzzer, sagt mit fester Stimme: "Queen Mary!" Korrekt! Ihre Mitschüler fangen an zu jubeln.

Denn damit steht fest: Das Team vom Gymnasium Neustadt/Aisch gewinnt die Leseschlacht! "Das ist unbegreiflich", sagt Sara hinterher. "Wir Zehntklässler haben die älteren geschlagen!" Und Anne erzählt, wie sie den entscheidenden Punkt geholt hat: "Als ich das Wort Schiff hörte, war alles klar. Es gibt nur ein Schiff in dem Buch."

Die Schüler aus Neustadt/Aisch sind keine Neulinge bei der "Battle of the Books". Bereits im vergangenen Jahr haben sie teilgenommen, da allerdings beim Wettbewerb für die Mittelstufe. Jetzt sind sie erstmals bei den "Großen" dabei – und taten sich anfangs schwer: "Bei den ersten Fragen haben wir ziemlich abgeloost", erzählt Anastasia. "Wir wussten die Antworten meist, haben aber zu lange gezögert und zu spät gebuzzert."

Zehn Bücher standen auf der Liste, die jedes Team zu lesen hatte (siehe Artikel rechts). In der Vorrunde werden pro Buch drei Fragen gestellt. Die vier Teams, die dort die meisten Punkte holen, schaffen es ins Finale. Da gehen die Fragen dann wild durcheinander, pro Frage darf nur ein Teammitglied an den Buzzer.

Den 3. Platz sichern sich die "New Book Heroes" vom Neuen Gymnasium Nürnberg. Viele aus dem Team sind schon das zweite oder dritte Mal bei der Leseschlacht und wissen, wie man sich vorbereitet: "Wir haben uns beim Lesen Notizen gemacht und vor allem die Figurenkonstellationen aufgeschrieben", erzählt Marie. "Und: Man darf vorher nicht die Verfilmungen anschauen, das verwirrt zu sehr!"

Detailwissen ist gefragt

Warum? Weil die Fragen sich oft um Details drehen. Und zwar Details, wie sie im Buch stehen, nicht im Film. Etwa: Auf welche Schule ging die Hauptfigur? Wie hieß die Mitbewohnerin oder der Ex-Partner? Welche Farbe hatte das Auto bei dem Unfall?

27 Teams stellen sich dem Literaturquiz, selbst aus Kulmbach und Marktheidenfeld sind Schüler angereist. Weil das Interesse von Jahr zu Jahr steigt, werden erstmals zwei Finalrunden gespielt, jeweils mit eigenen Gewinnern. "Es ist toll, dass wir unser Jubiläum mit so einem Rekord begehen können", sagt Organisatorin Kathleen Röber vom Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI).

Auch die Preise sind dieses Mal neu: Die insgesamt sechs Siegerteams erhalten ein Jahr lang kostenlosen Zugang zur e-Library des DAI, gesponsert von der amerikanischen Botschaft. Für Marie der drittplatzierten "New Book Heroes" ist das wie ein Jackpot: "Ich lese fast nur auf Englisch. Nun muss ich ein Jahr lang kein Geld mehr für Bücher ausgeben. Fantastisch!"

Das sind die Siegerteams:

1. Runde: Friedrich-Alexander-Gymnasium Neustadt/Aisch, Willibald-Gluck-Gymnasium Neumarkt, Neues Gymnasium Nürnberg

2. Runde: Gymnasium Hilpoltstein, Caspar-Vischer-Gymnasium Kulmbach, Christoph-Jacob-Treu-Gymnasium Lauf.

Annika Peißker Redakteurin für Kinder- und Jugendthemen E-Mail