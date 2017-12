Wenn Zauberlehrlinge vergöttert werden

In einem amerikanischen Podcast werden die Geschichten um Harry Potter wie eine heilige Schrift gelesen - 25.11.2017 10:00 Uhr

Mit einer Rekordauflage von über 450 Millionen verkaufter Exemplare gehören die Harry-Potter-Bände zu den größten Bestsellern aller Zeiten. Die Potterheads vergöttern die Geschichten rund um den Zauberlehrling nahezu. Doch auch wenn manche Fans das anders sehen, ist Harry Potter keine heilige Schrift wie die Bibel. Aber wie wäre es, die Harry-Potter-Bücher so zu lesen, als wären sie eine heilige Schrift?

Der beliebteste Zauberlehrling der Welt: Harry Potter. © 2007 CARLSEN Verlag GmbH/S.Wilharm



Der beliebteste Zauberlehrling der Welt: Harry Potter. Foto: 2007 CARLSEN Verlag GmbH/S.Wilharm



Casper fährt mit dem Finger über das Papier, bleibt in der Mitte stehen und liest den Satz vor: "‚Sie schmeicheln mir‘, sagte Dumbledore leise. ‚Voldemort hatte Kräfte, dich ich nie besitzen werde.‘" Dieses zufällig ausgewählte Zitat aus dem ersten Kapitel von "Harry Potter und der Stein der Weisen" untersuchen Casper ter Kuile und Vanessa Zoltan nach der christlichen Lesepraktik "Lectio Divina", der "Göttlichen Lesung".

Denn die beiden Theologen und Potterheads hatten eine verrückte Idee: Wie wäre es, die Harry-Potter-Bücher so zu lesen, als wären sie eine heilige Schrift? Mit Hilfe von traditionellen, spirituellen Leseritualen wagen sie im Podcast "Harry Potter and the Sacred Text" dieses Experiment.

Bei der Lesepraktik "Lectio Divina" wird der Satz zum tieferen Verständnis in vier Stufen analysiert: 1. Was passiert inhaltlich? 2. Welche Sinnbilder entstehen beim Lesen? 3. Inwiefern passt das Zitat zu meinem Leben? Und 4. Welche Lehren lassen sich aus dem Text ziehen?

Vor zwei Jahren gründeten Casper ter Kuile und Vanessa Zoltan einen Lesezirkel an der Harvard-Universität in Boston. "Wir erhielten auch viele Anfragen von Leuten von außerhalb, die beitreten wollten. Da hatten wir die Idee, einen Podcast zu machen, damit noch mehr Menschen daran teilnehmen können", erklärt Vanessa. Bei der Entwicklung des Podcasts orientierten sie sich am Aufbau des Kurses. "Mit Hilfe unserer Produzentin Ariana Nedelman haben wir ihn aber etwas radiofreundlicher gemacht", sagt Vanessa.

Sie sind die Erfinder des Podcasts „Harry Potter and the Sacred Text“: Vanessa Zoltan (links) und Casper ter Kuile mit Produzentin Ariana Nedelman. © PR



Sie sind die Erfinder des Podcasts „Harry Potter and the Sacred Text“: Vanessa Zoltan (links) und Casper ter Kuile mit Produzentin Ariana Nedelman. Foto: PR



Gemeinsam erarbeiteten sie ein neuartiges, "pädagogisch, theologisch motiviertes" Konzept: In einer etwa 30-minütigen Folge wird jeweils ein Kapitel unter einem zufällig ausgewählten Oberthema behandelt. Dieses hat oft einen Bezug zum alltäglichen Leben wie Freundschaft, Enttäuschung oder Verantwortung.

Zu Beginn gibt es eine "30-Second-Recap-Competition". Hier hat jeder der Moderatoren 30 Sekunden Zeit, das jeweilige Kapitel inhaltlich zusammenzufassen. "Das soll den Einstig für den Zuhörer erleichtern", sagt Vanessa. Die Zuhörer können dann online abstimmen, wer sich besser geschlagen hat.

Am Ende erfolgt das "Blessing". Der Name ist Programm, und so segnet jeder der beiden einen Charakter aus dem Kapitel für eine besondere Tat. Die Idee dahinter: "Durch das Blessing wollen wir, dass Segnen wieder positiv bewertet wird." Der Podcast wird auf iTunes im Durchschnitt mit der Bestnote von fünf Sternen bewertet und hat es auch schon in die New York Times und den Boston Globe geschafft. Das Konzept findet großen Anklang in der Harry-Potter-Fangemeinde. Mittlerweile hat sich ein kleines Team um die drei Gründer geschart.

Auch das Format wurde erweitert und so touren Casper ter Kuile und Vanessa Zoltan durch die USA und veranstalten Live-Shows. Das Ziel des Podcasts ist: "Einsamkeit anzusprechen und Menschen zu helfen, die mutigste und freundlichste Version ihrer selbst zu sein", sagt Vanessa. "Und in der Zwischenzeit geht es uns darum, gemeinsam mit unseren Zuhörern eine tolle Zeit zu haben."

Seid ihr neugierig geworden? Ihr könnt euch alle Folgen kostenlos auf iTunes, spotify, soundcloud.de oder harrypottersacredtext.com anhören. Aktuell ist der Podcast bei der vierten Staffel "Harry Potter und der Feuerkelch", Kapitel sieben.

VICTORIA PORCU