Wer fünf Euro sät, wird Gutes ernten

"5-Euro-Business-Wettbewerb" zeichnet Studentenfirmen aus - 31.01.2017 20:46 Uhr

NÜRNBERG - Fünf Euro Startkapital und nur zehn Wochen Zeit, damit ein Unternehmen zu gründen – dieser Herausforderung haben sich acht Studententeams aus Nürnberg und Erlangen gestellt. Zum 17. Mal hat das Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft zum 5-Euro-Business-Wettbewerb aufgerufen und kürte im Presseclub Nürnberg die Gewinner. Die Nürnberger Zeitung saß mit in der Jury.

Den Sieg und damit 800 Euro Preisgeld erreichte das Team „saat x gut“. © Fotos: Horst Linke



Der Sprung in die Selbstständigkeit ist wie ein Sprung ins kalte Wasser: Beim „Fünf-Euro-Business“-Wettbewerb gründen Studenten ihr eigenes Unternehmen. Innerhalb eines Semesters müssen sie ihr Produkt oder ihre Dienstleistung auf den Markt bringen und am besten dort bestehen. Als Schwimmhilfe dient ein symbolisches Startkapital von fünf Euro. Damit sie nicht untergehen, bekommen sie Kurse zu Ideenentwicklung, Projektmanagement, Recht, Marketing und Finanzen. Wirtschaftspaten aus Unternehmen in der Region stehen beratend am „Beckenrand“. Beim Finale präsentieren die Studenten ihre Geschäftsidee, Strategie und Ergebnisse der Jury. Diese acht Teams waren in diesem Jahr mit dabei.

Informationen zur Teilnahme und das Anmeldeformular für die nächste Wettbewerbsphase stehen auf der Homepage www.5-euro-business.de

Christina Merkel