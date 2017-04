Werdet Reporter beim Eishockey-Länderspiel!

Ihr besucht das deutsche Team kurz vor der WM - 05.04.2017 18:11 Uhr

NÜRNBERG - Am 22. April steigt in der Arena Nürnberger Versicherung ein actionreiches Länderspiel – im Eishockey. Dann treffen die Teams aus Deutschland und Tschechien aufeinander. Es ist einer der letzten Tests vor der Eishockey-WM im Mai in Köln und Paris. Achtung: Ihr könnt bei diesem Spiel nicht nur live dabei sein, sondern das deutsche Team bei der Vorbereitung treffen.

Wir suchen euch - als junge Reporter für ein Eishockey-Länderspiel © Jelena Levsina/Montage: NN



Denn wir suchen zwei junge Reporter! Am Dienstag, 18. April, besucht ihr die Pressekonferenz, interviewt Bundestrainer Marco Sturm oder einen Nationalspieler, erhaltet eine Führung durch die Arena und seht eventuell beim Training der Deutschen zu (Beginn voraussichtlich 13 Uhr). Über eure Erlebnisse schreibt ihr mit unserer Hilfe einen Artikel für die Extra-Jugend-Seite.

Zusätzlich gibt’s Ehrenkarten für euch und eine Person eurer Wahl, mit der ihr das Spiel am Samstag, 22. April, um 16 Uhr anschauen könnt.

Wenn ihr mindestens zwölf Jahre seid und ein Faible für Eishockey habt, bewerbt euch bis 12. April per Mail bei uns! Gebt eure Telefonnummer und das Stichwort "Eishockey" an und überzeugt uns, dass ihr die gesuchten Reporter seid! Wir freuen uns auf euch!