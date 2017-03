Werft eure Wasserflaschen !

GUNZENHAUSEN - Flip die Flasche - das ist die Aufgabe bei der "Water Bottle Flip Challenge" an der Wirtschaftsschule in Gunzenhausen am Tag der offenen Tür.

Das Video im Standbild: Hier setzt Levi mit dem Wurf der Wasserflasche an; seine Mitschüler sitzen gespannt auf ihren Stühlen und warten ab, was gleich passiert. © Fotos: Stefanie Goebel



Levis betritt das Zimmer und schaut etwas unbeholfen um sich. Seine Mitschüler sitzen vor ihm auf ihren Stühlen. In der Hand hält Levis eine Plastikflasche mit Wasser. Zögerlich geht er in den Raum und bleibt vor einem Tisch stehen. Dann holt er mit seinem Arm aus, wirft die Flasche auf den Tisch – und sie bleibt gerade auf dem Boden stehen. Jubelschreie. Schnitt.

Wenn ihr diese Zeilen lest, habt ihr dann auch dieses Video eines Talentwettbewerbs im Kopf, das auf YouTube millionenfach geklickt wurde? Dieser "Bottle Flip" wurde seitdem vielfach nachgemacht, mit den verrücktesten Bewegungen und Videoschnitttechniken.

Auch die Jugendlichen der Wirtschaftsschule Gunzenhausen haben den Clip nachgestellt und auf die Videoplattform hochgeladen. Aber nicht um eines von vielen Filmchen zu sein, sondern um auf ihren Wettbewerb aufmerksam zu machen. Die Achtklässler veranstalten am Tag der offenen Tür ihrer Schule am 18. März eine "Water Bottle Flip Challenge".

Die Idee hatte ihr Lehrer Christian Dobmeier, der durch den neuen Lehrplan Plus für die Wirtschaftsschule sein Fach "Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle" mit Praxis füllen kann. So teilen sich die Jugendlichen in Gruppen auf, die sich um verschiedene Aufgaben kümmern, zum Beispiel: Regeln für den Wettbewerb erstellen, Sponsoren finden, Ablauf planen, Werbemittel gestalten, Video drehen.

Dreiviertelvolle Plastikflaschen

Das Orgateam hält etwa auf einer Liste fest, wann der Wettbewerb beginnt und wer wann was zu tun hat, damit alles reibungslos abläuft, erzählen Clarissa und Tamara (beide 15). Außerdem haben sie festgelegt, mit welchen Halbliter-Flaschen geworfen wird und dass diese zu dreivierteln mit Wasser voll sind.

Hier seht ihr, wie sich die Schüler über den Wurf von Levi freuen. © Stefanie Goebel



An einem anderen Tisch sind Falk (14) und Annett (15) gerade damit beschäftigt, Plakate zu erstellen. Auf diesen sind der Titel und der Slogan des Wettbewerbs sowie alle nötigen Infos zu finden. "Wir haben in der Klasse den Titel abgestimmt, es standen einige zur Wahl wie ,The ultimative Bottle Flip Match‘", sagt der 14-Jährige. Gewonnen hat der Titel "Water Bottle Flip Challenge" mit dem Slogan "Flip die Flasche".

Doch nach welchen Regeln soll der Flaschenwurfwettbewerb eigentlich stattfinden? Darum kümmern sich die Jungs Joel, Niklas und Ralf (alle 14). Gerade testen sie, wie man die verschiedenen Würfe bewerten kann. Denn bei zehn Versuchen kann es schon passieren, dass viele Teilnehmer dieselbe Punktzahl erzielen – wenn die Flasche auf dem Tisch landet und am Flaschenboden stehen bleibt. Dadurch würden zu viele Leute in ein Stechen kommen.

Deckellandung ist am besten

Um das zu verhindern, kleben die Jugendlichen Klebeband auf den Tisch, um diesen in Zonen einzuteilen, die unterschiedlich bewertet werden. Dass die Flasche am Rand zum Stehen kommt, ist am schwierigsten. Also gibt es dafür drei Punkte. Auch genau in der Mitte ist es nicht so leicht, zwei Punkte. Wenn die Flasche in der Zone dazwischen stehenbleibt, bekommt der Werfer einen Punkt.

Zudem soll der Wettbewerbsteilnehmer einen Abstand vom Tisch von etwa einem Meter einhalten. Landet die Flasche auf dem Deckel, ist das besonders gut, dafür geben die Jungs die doppelte Punktzahl der Zone. "Das Projekt ist eine coole Idee von unserem Lehrer", sagt Ralf, der den Bottle Flip natürlich von YouTube kennt.

Für die Sieger soll es auch Preise geben. Um die kümmern sich Nico (14) und sein Team. Die Schüler sind seit Wochen auf Sponsorensuche. "Wir haben Firmen angemailt oder persönlich angefragt", erzählt er. Zwei Sponsoren haben die Jugendlichen schon gefunden, es sollen noch mehr werden.

Wenn nicht, dann ist das eben so, meint ihr Lehrer Christian Dobmeier. Die Schüler sollen in dem Projekt auch das Scheitern lernen, wenn etwas nicht klappt. Das ist im echten Leben schließlich auch so. Ihr könnt nächsten Samstag überprüfen, ob sich die Achtklässler gut angestellt haben. Infos zum Tag der offenen Tür findet ihr im Text links.

Niclas ist ein routinierter Werfer mit der Wasserflasche.

Infos zum Wettbewerb

Der Tag der offenen Tür an der Wirtschaftsschule in Gunzenhausen (Bismarckstraße 24) findet am nächsten Samstag, 18. März, von 11 bis 16 Uhr statt. Die Teilnahme bei der "Water Bottle Flip Challenge" kostet 1 Euro; die Einnahmen werden gespendet.

STEFANIE GOEBEL