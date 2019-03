Wie sieht ein Motor für Raumschiffe aus?

Sechs Schüler aus Franken fahren zum Bundesentscheid des Physikwettbewerbs "GYPT" - 08.03.2019 17:56 Uhr

NÜRNBERG/FORCHHEIM - Wie baut man mit einem Plastikbecher und Alufolie einen Motor? Zu solchen Fragen haben dutzende Schüler beim Physik-Wettbewerb "GYPT" geforscht. Ein Forchheimer und fünf Nürnberger fahren jetzt zum Bundesentscheid – und dürfen sich vielleicht schon bald mit jungen Physikern aus der ganzen Welt messen.

Wladimir Urban zeigt seinen Corona-Motor-Entwurf. © Foto: privat



Ob Raumschiffe bald mit seinem Antrieb ins All fliegen? Zugegeben, bis dahin ist es noch ein sehr weiter Weg. Doch die Forscher an der Uni in Erlangen hat Wladimir Urban schon überzeugt. Der 18-jährige Schüler, der auf das Willstätter Gymnasium in Nürnberg geht, ist einer der jungen Forscher, die beim German Young Physicists‘ Tournament (GYPT) mitgemacht haben.

Übersetzt bedeutet das: Wettbewerb deutscher junger Physiker. Der Regionalentscheid fand am Schülerforschungszentrum der Uni in Erlangen statt. Die Sieger fuhren am 8. März zum Bundeswettbewerb nach Bad Honnef in Nordrhein-Westfalen.

Und einer von ihnen ist Wladimir. Seit November forscht er an seinem Projekt. 17 Physik-Rätsel stellten die Veranstalter den Schülern. Jeder durfte sich dann eines aussuchen. Der Nürnberger hat sich für den "Corona-Motor" entschieden. Das Besondere: "Den Motor gibt es so noch gar nicht, er ist kaum erforscht", erklärt Wladimir.

Der Antrieb funktioniert elektrostatisch. Er erzeugt mit Hilfe von elektrischen Feldern Energie. Ein elektrisches Feld entsteht zum Beispiel, wenn man mit einem Luftballon über seine Haare reibt.

Der Motor benötigt deshalb nur sehr wenig Energie, um zu funktionieren. Daher könnte er unter anderem in der Raumfahrt eingesetzt werden. Denn bei einer Rakete gibt es nur wenig Speichermöglichkeiten.

Seinen Name hat der Corona-Motor übrigens von einem lila Leuchtkranz, der durch die Spannung über der Maschine erscheint, verrät der junge Physiker. Corona ist lateinisch und bedeutet Kranz.

Fast jeden Abend nach der Schule hat Wladimir an seinem Projekt gearbeitet. Und es hat sich gelohnt: Mit seinem Vortrag hat er die Jury im Schülerforschungszentrum der Uni überzeugt und den 2. Platz erobert.

WM ist das Ziel

Ganz oben auf dem Treppchen stand Thomas Kornalik vom Ehrenbürg Gymnasium in Forchheim. Nach Bad Honnef fahren außerdem Lara Reinhold, Arthur Cash, Anna Klose und Mourice Marim. Sie alle gehen auf das Willstätter-Gymnasium.

Siegt einer der Franken auch beim Bundeswettbewerb, vertritt er Deutschland als Teil der Nationalmannschaft bei der Physik-WM. Vor diesem Wettbewerb haben die Schüler großen Respekt: "Ich werde jeden Tag in den Ferien arbeiten", sagt Wladimir. Er hofft, dass er dann fit genug für Bad Honnef ist. "Bei der WM dabei sein zu dürfen, wäre echt klasse!"

KILIAN TRABERT