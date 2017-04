Wie viel sind zehn Prozent?

Cornelia Bencker (25) aus Nürnberg studiert im 11. Semester Mathe und Physik für Gymnasiallehramt. Seit sieben Jahren gibt sie auch Nachhilfe für Schüler. „Ich möchte, dass Schüler wieder selbstständig an Aufgaben herangehen und die Angst davor verlieren“, sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Kommilitonen Kai gibt Cornelia vom 10. bis 14. April (9 bis 14 Uhr) einen Intensivkurs fürs Mathe-Abi in Räumen der Steinerschule, Steinplattenweg 25, in Nürnberg. Kosten: 150 Ã (inklusive Skript); Anmeldung unter Tel. 01 79 / 7 03 86 37. Infos gibt’s auch hier: www.facebook.com/Abifit2017