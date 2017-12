Wild und frei durchs Klassenzimmer

Nürnberger Mittelschüler proben für Auftritt im Staatstheater - 06.11.2017 10:00 Uhr

NÜRNBERG - 14 Schüler, die mit Schauspiel und Gesang eigentlich nicht viel am Hut haben, proben derzeit zweimal pro Woche für ihre Premiere. "Der Zauberlehrling" ist ein Stück, das die Wünsche, Träume und Hoffnungen der Mittelschüler auf die Bühne zaubert – mit Humor, einer coolen Choreographie und nur wenigen Goethe-Zitaten.

Die Einstiegsszene zum „Zauberlehrling“ ist – zumindest bis der Lehrer zur Ordnung ruft – wild und passt perfekt zu dem Lied, das die Mittelschüler singen werden. © Fotos: Roland Fengler



Die Übung sorgt kurz für Gelächter bei den Schülern. "Wir machen jetzt den Bauch-Boogie-Woogie", sagt Anja Sparberg. Sie ist Theaterpädagogin und weiß daher, wie man locker wird und Lampenfieber überwindet. Die 14 Mittelschüler, 13 von ihnen gehen auf die Theo-Schöller-Schule, einer lernt an der Neptun-Schule, lassen Hüften kreisen und schütteln Arme und Beine aus.

"Habt einfach Spaß", schickt Anja Sparberg hinterher, als sich die Jugendlichen nach dem Aufwärmen um das Klavier stellen und ihr Lied proben: "Wild and Free" von Lena Meyer-Landrut. Die Idee dazu hatten sie selbst. "Wir werden immer stärker, schauen nur nach vorne", singen sie zur bekannten Melodie.

"Wir verarbeiten in dem Lied und in dem Theaterstück unsere Ziele und Wünsche", sagt die 15-jährige Elena. Vor einem Jahr kam sie von Mazedonien nach Nürnberg. Wie die meisten anderen Schüler ist sie in einer Übergangsklasse und will in zwei Jahren ihren Abschluss machen. Sie ist nicht nur beim Proben engagiert, auch in der Schule will sie Gas geben. "Ich möchte Krankenschwester werden. Und später Medizin studieren."

Alle Jungs und Mädchen haben sich freiwillig für "Schülerpower" gemeldet. Ziel des Projekts ist es, Mittelschüler zu fördern und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Was wäre dafür besser geeignet als ein Theaterstück, das sie selbst erarbeiten und aufführen?









In zehn Tagen werden die Schüler auf der großen Bühne im Schauspielhaus stehen. Das Staatstheater unterstützt das Projekt und stellt Choreograph, Theaterpädagogen und Gesangslehrer zur Verfügung. Und eine Probebühne. Zweimal pro Woche treffen sich dort die Nachwuchs-Schauspieler, alle sind zwischen 13 und 15 Jahre alt.

Als Grundlage für die Aufführung, für die jeder eigene Ideen einbringen durfte, dient das Goethe-Gedicht "Der Zauberlehrling". Das Bühnenbild ist ein Klassenzimmer. So wie in dem Liedtitel wollen die Schüler wild und frei sein, merken aber, dass sie ohne Lernen und Prüfungen ihre Träume nicht verwirklichen können, weil sonst alles durcheinander gewirbelt wird. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten werden.

Den "Zauberlehrling" könnt ihr am Donnerstag, 16. November, um 19.30 Uhr im Staatstheater Nürnberg sehen.

MELANIE KUNZE