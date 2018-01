Wissenschaft geht auf große Erkundungstour

Zu ihrem 275-jährigen Jubiläum will die Universität Erlangen-Nürnberg zeigen, wie sehr sie in Bewegung ist - 16.01.2018 18:13 Uhr

ERLANGEN - Mit einem vielfältigen Programm feiert die Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg ein Jubiläum: Seit 275 Jahren wird hier geforscht und gelehrt.

Anlässlich des Uni-Jubiläums sticht das Römerboot der Uni am 12. Mai zur Jungfernfahrt in See und fährt nach Fürth und Nürnberg. Damit der Nachbau eines römischen Patrouillen- und Geleitzugboots auch pünktlich startklar ist, arbeiten die Helfer fleißig. Mittlerweile sind unter anderem die Ruderbänke fertig. Foto: Boris Mijat:



Staubige Schreibtische, rauchende Köpfe, gestapelte Bücher, zischende Experimente und irgendwo ein zerstreuter Professor mit wirrem Haar und zerknittertem Hemd – so wird die Wissenschaft an Universitäten gerne dargestellt. Was dort hinter verschlossenen Türen passiert, weiß kaum einer so wirklich. Zu unverständlich sind die wissenschaftlichen Formeln und Formulierungen, zu wenig alltagstauglich die Ergebnisse, die in Fachzeitschriften veröffentlicht werden.

Bereits seit 275 Jahren grübeln Wissenschaftler nun schon in den Kammern der FAU vor sich hin. Doch der Großteil der Menschen in der Region bekommt davon wenig mit. Wem ist schon bewusst, dass unser täglicher Begleiter, das Smartphone, gar nicht existieren würde, wenn nicht Forscher an der FAU das MP3-Format entwickelt hätten.

Immer wieder hat die Uni versucht, ihre Forschungsarbeit der Gesellschaft näherzubringen. Seit 2003 öffnet sie zum Beispiel ihre Tore bei der Langen Nacht der Wissenschaften. Zum 275. Geburtstag schlägt die FAU nun einen anderen Weg ein: Unter dem Motto "Wissen in Bewegung" schickt sie die Wissenschaft auf Erkundungstour in die Welt hinaus: raus aus dem Elfenbeinturm, hin zu den Menschen.

In zahlreichen Veranstaltungen sollen wissenschaftliche Fragestellungen, die an der FAU erforscht werden, die Menschen der Metropolregion begeistern – und sie ins Gespräch mit den Personen aus dem Elfenbeinturm bringen.

Zunächst kommt dafür internationales Flair nach Erlangen. Denn am 18. und 19. Januar tragen FAU-Forscher Themen wie Krebsforschung, digitale Arbeitsweisen und Risikomanagement aus den eigenen Räumen hinaus und diskutieren darüber bei einem Symposium (Hörsaal Medizin, Ulmenweg 18) mit Gästen, darunter dem Chemie-Nobelpreisträger Bria Kobilka. Der andere angekündigte Nobelpreisträger, Harald zur Hausen, fällt verletzungsbedingt aus.

Die weiteste Reise startet am Donnerstag, 18. Januar, um 18 Uhr im Audimax (Bismarckstraße 1). Bis in den Weltraum entführt dann der ehemalige Astronaut Thomas Reiter seine Zuhörer. Reiter verbrachte insgesamt knapp ein Jahr im All und wird über seine Erfahrungen und die Zukunft der Raumfahrt mit Astronauten und Robotern sprechen.

Dass kluge Köpfe der Uni nicht ausschließlich über Forschungsfragen grübeln, sondern auch Hobbys haben, zeigen sie am Freitag, 19. Januar, um 19.30 Uhr beim Jubiläumskonzert (St.-Matthäus-Kirche, Rathenaustraße 1 in Erlangen). Der Fürther Komponist und FAU-Alumnus Uwe Strübing hat für das Jubiläum die Festkantate "Wahrheit und Liebe" komponiert.

Für die Uraufführung kommen die Persönlichkeiten hinter den Denkern der Uni zum Vorschein: Ein Professor tauscht den Computer gegen eine Geige aus, ein anderer das Strafgesetzbuch gegen Notenblätter.

Raus aus den Büros

Seit dem Altertum versammeln sich Menschen auf Marktplätzen – und so zieht die Uni an drei Tagen im Mai und Juni um: raus aus den Büros, rein in die Marktstände – direkt dorthin, wo die Menschen sind.

Neben Tomaten, Salat und Gurken wird an den "Markttagen des Wissens" am 5. Mai (Schlossplatz Erlangen), 26. Mai (Fürther Freiheit) und 9. Juni (Hauptmarkt Nürnberg) Wissenschaft als "Lebensmittel" angeboten. Bei Mitmach-Aktionen können sich die Marktbesucher kreativ über Wissenschaft informieren und den Forschern Fragen stellen.

Am 12. Mai sticht die Wissenschaft dann in See und wird an Bord des Römerboots "Fridericiana Alexandrina Navis" (FAN) auch physisch hinaus in die Welt getragen. Die Reise geht auf dem Main-Donau-Kanal von Erlangen nach Fürth und am 13. Mai weiter nach Nürnberg. Seit März 2017 bauen Studierende, Forscher und Freiwillige an einem originalgetreuen Nachbau eines römischen Patrouillenbootes. Bevor das Boot auf Jungfernfahrt geht, wird es offiziell getauft.

Im Juni 2018 bringt die FAU auch Schüler in Bewegung. Denn dann können sich ganze Klassen für Fahrten auf der FAN anmelden und mitrudern. Während der Fahrt lernen die Schüler etwas über die Geschichte und das Leben der Römer.

Wilhelmine wird gewürdigt

Schließlich nimmt die Uni Interessierte mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Es geht in die Zeit, in der die Grundlage geschaffen wurde, um heute das Wissen in die Welt hinauszutragen. In einer Tagung und Ausstellung wirft die Uni den Blick auf die Gründungsjahre.

Die Tagung vom 11. bis 13. Oktober ehrt Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth, die die Universität 1743 mitgegründet hat. Die Ausstellung vom 5. bis 25. November beleuchtet das Verhältnis des Herrscherhauses der Hohenzollern, aus dem Wilhelmine stammte, zur FAU näher.

Um das Jubiläumsjahr würdig zu beschließen, gibt es noch ein besonderes Ereignis: Die Gründungsdokumente der Erlanger Universität werden aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt und aus den dunklen Ecken der Unibibliothek geholt. Erstmals werden sie online für jedermann zugänglich sein.

Das genaue Jubiläumsprogramm steht auf www.275.fau.de

KATHARINA GÖTZ