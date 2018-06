WM: "Fußball ist so aufregend!"

Jugendliche aus aller Welt geben ihre Tipps ab - 12.06.2018 14:50 Uhr

NÜRNBERG - Spanien, Belgien, Brasilien oder doch wieder Deutschland: Wer wird Weltmeister? Unser Autor Ewan Schück (15) hat Jugendliche aus allen Teilen der Welt um ihre Meinung gebeten. Und siehe da: Selbst auf der kleinsten Insel ist die WM ein großes Ding!

Jugendliche aus acht verschiedenen Ländern geben ihre Tipps zur WM ab; auf der Karte könnt ihre sehen, wo sie leben. © Fotos: privat/FotoliaMontage: Bronislav Hava



Ich bin Enzo (19) und lebe auf La Réunion. Das ist eine Insel mitten im Indischen Ozean, die zu Frankreich gehört. Fußball ist bei uns der populärste Sport; wir haben etwas mehr als ein Dutzend Vereine! Fast alle meine Freunde schauen jedes Spiel ihrer Lieblingsmannschaft, manche spielen in einem Verein.

Ich selbst bin kein so riesiger Fußballfan, weswegen ich nur die Weltmeisterschaft und die Europameisterschaft schaue. Aber diese Turniere verpasse ich nie! Für die WM sage ich: Frankreich soll natürlich gewinnen! Ich denke auch, dass unser Team sehr gute Chancen hat. Aber ich würde mich auch freuen, wenn die Deutschen Weltmeister bleiben.

Wir sind Hillary and Harriet (beide 13), und wir kommen von der Sunshine Coast in Australien. Wir schauen gern Fußball, weil es immer so aufregend ist! Natürlich werden wir bei der WM Australien unterstützen! Aber wir finden es auch toll, den anderen Teams zuzuschauen. Wir wünschen euch Deutschen viel Glück!

Ich bin Vicente (16) und wohne in Concepcion, das ist in Chile. Beim Fußball schlage ich zwei Fliegen mit einer Klappe: Einerseits bin ich aktiv und mache Sport, andererseits habe ich Spaß mit meinen Freunden. Und neue Leute kann man dabei auch noch kennenlernen.

In Chile ist der Fußball sehr wichtig für die Menschen, vor allem, wenn unser Heimteam spielt. Wenn wir gewinnen, gehen wir zur "Plaza Italia", einer Art Versammlungsort, und feiern den ganzen Abend. Leider gibt es dabei viele Autounfälle.

Ich liebe es, Fußball zu spielen — aber es im Fernsehen zu gucken, macht mir einfach keinen Spaß. Wenn ich mich zwischen Zuschauen und Spielen entscheiden müsste, würde ich immer Spielen nehmen. Chile hat sich dieses Jahr leider nicht für die WM qualifiziert . . . Deshalb hoffe ich, dass Deutschland gewinnt! Die größten Chancen auf den Titel aber haben meiner Meinung nach Brasilien oder endlich Argentinien.

Ich bin Federico (16) und stamme aus Medellin in Kolumbien. Fußball ist für mich sehr wichtig! Ich gehe regelmäßig ins Stadion und feuere mein Team an. Auch bei Auswärtsspielen bin ich dabei, so wie viele andere Fans. Bei uns in Kolumbien ist Fußball sehr wichtig. Immer, wenn mein Team spielt, geht es richtig ab. Es brennt bunter Rauch am Spielfeld, es wird geschrien und gefeiert. Ich mag das Gefühl von Zusammenhalt. Wir alle kämpfen und feuern unser Team für ein und dieselbe Sache an: den Sieg!

Die WM werde ich im Fernsehen verfolgen. Kolumbien hat sich ja auch qualifiziert. Aber ob sie das Turnier gewinnen? Da bin ich mir nicht sicher. Deutschland? Nie im Leben! Eher tippe ich auf Spanien oder Brasilien. Ich denke nicht, dass Brasilien sich so eine 7:1-Niederlage noch mal gefallen lassen wird. Die Chancen des Teams sind so gut wie noch nie!

Ich bin Ella (14) und komme aus Greater London. Ich liebe Fußball, weil ich mit meinen Freunden zusammen bin und neue Leute kennenlerne. Wenige Mädchen spielen Fußball, daher fühle ich mich ziemlich einzigartig — vor allem wenn ich ordentlich reingrätsche. Ich wünsche mir, dass England die WM gewinnt — weil es mein Heimatland ist und weil wirklich gute Spieler im Team sind.

Ich bin Sato (16) und lebe in Japan. Bei uns bedeutet Fußball, dass man viel mit anderen Leuten kommuniziert. Ich mag vor allem, dass es eine Ballsportart ist. Der Ball ist im Spiel mein Freund. Ich finde es auch klasse, dass Fußball so ein ernstes Spiel sein kann und nicht eines dieser sehr wilden Spiele ist.

Ich denke, dass Spanien in diesem Jahr die Fußball-WM gewinnen wird, weil das Team sehr gute Spieler hat. Daheim schauen wir die WM immer alle zusammen im Fernsehen, die ganze Familie! An der deutschen Nationalmannschaft mag ich vor allem den Stil, den sie spielen. Mein eindeutiger Lieblingsspieler ist allerdings James Rodriguez von der Nationalmannschaft Kolumbiens.

Ich bin Taylor (14) und lebe auf den Shetland-Inseln in Schottland. Ich mag Fußball! Der Sport macht mir Spaß und ist etwas, das ich mit meinen Freunden machen kann. Ich spiele für einen Verein namens TSB. Die Abkürzung steht für Trondra, Scalloway und Burra, drei Orte auf Shetland. Ich möchte, dass Belgien die WM gewinnt – die sind die Besten!

Ich bin Nick (21) und lebe in Johannesburg in Südafrika. Eine Prognose für die WM abzugeben, fällt mir echt schwer, weil ich viele Teams sehr gut finde. Als Südafrikaner fände ich es natürlich klasse, Teams wie Nigeria oder Ägypten gewinnen zu sehen. Mohammed Salah ist einer der Gründe, wieso ich vor allem Ägypten unterstütze. Ihm zuzuschauen ist unglaublich! Ich würde mich freuen, wenn er die Auszeichnung "Ballon d’Or" als bester Fußballer des Jahres gewinnt!

Allerdings bin ich ein realistischer Fußballfan und weiß, dass die Chancen der Ägypter auf den Titel sehr gering sind. Deshalb drücke ich den Deutschen die Daumen. Seit der WM 2010 in Südafrika mag ich ihren Stil zu spielen. Sie sind sehr gut organisiert und ihr Spiel ist eher auf das ganze Team ausgelegt, nicht nur auf einen besonderen Spieler.

Mein Kumpel Connor ist ein riesiger Fan der englischen Premier League und schaut sie fast schon religiös. Sein Lieblingsverein ist Manchester United. Bei der WM aber wird er Belgien die Daumen drücken, weil die eine große Anzahl an Weltklasse-Spielern haben. Das einzige Problem an dieser Theorie ist: Belgien spielt in derselben Gruppe wie England.