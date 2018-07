Zehn Jahre schwimmendes Klassenzimmer

Nürnberger Segel-Projekt liefert auch Erkenntnisse für den Unterricht an Land - 03.07.2018 20:15 Uhr

NÜRNBERG - Knapp 500 Schüler, Eltern und Lehrer aus ganz Deutschland sind am Wochenende an die Uni in Nürnberg gekommen, um einen besonderen Geburtstag zu feiern. Vor zehn Jahren startete hier das "Klassenzimmer unter Segeln" (KUS). Zehntklässler segeln dabei sechs Monate um die halbe Welt und testen zu Wasser und an Land neue Unterrichtsmethoden.

Sechseinhalb Monate lang tauschen die Zehntklässler ihr Klassenzimmer an Land mit einem Segelschiff. Auf der Reise hören sie unter anderem Referate über den Regenwald im Dschungel. © Foto: KUS-Projekt



Sechseinhalb Monate lang tauschen die Zehntklässler ihr Klassenzimmer an Land mit einem Segelschiff. Auf der Reise hören sie unter anderem Referate über den Regenwald im Dschungel. Foto: Foto: KUS-Projekt



Die Reise führt sie über den Atlantik, auf hohe Berge, in die Tiefen des Dschungels und vor allem zu sich selbst. Jedes Jahr fahren 34 14- bis 16-Jährige von Oktober bis April auf dem Dreimast-Segelschiff "Thor Heyerdahl" 190 Tage bis in die Karibik und wieder zurück. Unterwegs lernen sie das Segeln, aber auch alle Schulfächer wie Mathe, Geografie und Spanisch an Bord.

Die Idee dazu hatte Claudia Kugelmann, 15 Jahre war sie Professorin für Sportpädagogik an der Uni Erlangen-Nürnberg. "Wir wollten den Prototyp einer umfassenden Bildungsidee entwerfen, lebendiges Lernen an außerschulischen Lernorten", sagt sie in ihrer Rede beim Festakt in der

Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät am Samstag in Nürnberg. "Die Schüler sollen sich auf der Reise mit den Menschen, der Natur und verschiedenen Kulturen auseinandersetzen." Auf Teneriffa halten sie Referate zu Vulkanen, auf Kuba zum Kommunismus. Sie leben bei Indianern, in Gastfamilien und im Internat. Gemeinsam planen sie Exkursionen und organisieren das Leben mit 50 Menschen auf einem 50 Meter langen Schiff.

Unterricht im „Klassenzimmer unter Segeln“: Die Schüler bereiten Referate vor, die zur jeweiligen Etappe passen. Wie zu Hause auch, stehen Fächer wie Deutsch, Mathe, Biologie und Geschichte auf dem Stundenplan. © Foto: KUS-Projekt



Unterricht im „Klassenzimmer unter Segeln“: Die Schüler bereiten Referate vor, die zur jeweiligen Etappe passen. Wie zu Hause auch, stehen Fächer wie Deutsch, Mathe, Biologie und Geschichte auf dem Stundenplan. Foto: Foto: KUS-Projekt



"Es geht darum, dass die Schüler selbst Verantwortung übernehmen, für sich selbst und in der Gruppe", fasst Thomas Eberle das Konzept zusammen. Der Professor für Erlebnispädagogik an der Uni in Nürnberg begleitet das "Klassenzimmer unter Segeln" seit 2012 als wissenschaftlicher Leiter. Er und sein Team befragen die Jugendlichen vor, während und nach bestehenden Herausforderungen auf der Reise und beobachten ihre Entwicklung in dieser Zeit.

Daraus ziehen sie Schlüsse, wie auch der Unterricht in einer Schule an Land besser gestaltet werden könnte. "Die Teilnehmer sind hinterher nicht intelligenter als andere in ihrem Alter, aber fokussierter, selbstständiger und sozialer", erklärt der Experte. An Bord müssen sie selber waschen, kochen und putzen. "Wir kommen raus aus der Komfortzone, rein ins richtige Leben", sagt Annika Möslein, die 2012 bis 2013 mitgefahren ist und inzwischen Ingenieurwissenschaften in München studiert. "KUS war für uns das Tor zur Welt, es hat unseren Horizont verändert und diese Offenheit nehmen wir ein Leben lang mit."

Sechseinhalb Monate lang tauschen die Zehntklässler ihr Klassenzimmer an Land mit einem Segelschiff. Auf der Reise hören sie unter anderem Referate über den Regenwald im Dschungel. © Foto: KUS-Projekt



Sechseinhalb Monate lang tauschen die Zehntklässler ihr Klassenzimmer an Land mit einem Segelschiff. Auf der Reise hören sie unter anderem Referate über den Regenwald im Dschungel. Foto: Foto: KUS-Projekt



Zum Geburtstagswochenende in Nürnberg sind ehemalige Teilnehmer aus allen zehn Jahrgängen gekommen, ihre Lehrer, Eltern und Teile der Schiffscrew. Neben dem Festakt stehen auch eine Stadtrallye und eine Party am Abend in der Jugendherberge auf der Burg auf dem Programm.

Detlef Soitzek, Kapitän der "Thor", ist ebenfalls unter den Gästen. "Mit 34 Jugendlichen in sechseinhalb Monaten um die halbe Welt zu segeln, ist auch heute noch, trotz Technik und Sicherheit, ein großes Abenteuer", sagt der 67-Jährige. "Das ist keine Klassenreise, sondern reale Seefahrt mit vielen Entbehrungen." Ohne Eltern, Handyempfang und mit nur wenig Privatsphäre unterwegs, dafür mit beeindruckenden Sonnenuntergängen, Schlafen unterm Sternenhimmel und unvergesslichen Erlebnissen.

Bilderstrecke zum Thema Schüler lernen im Klassenzimmer auf hoher See Wenn fliegende Fische an Bord landen, steht Biologie auf dem Stundenplan. Ein halbes Jahr tauschen 34 Schüler - darunter sieben aus Franken ihr Klassenzimmer mit einem Segelschulschiff.



Christina Merkel Nürnberger Zeitung E-Mail