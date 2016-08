The Assassin: Eine Kämpferin, die nicht mehr töten will

Politische Intrigen im China der Tang-Dynastie - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Als erster Kampfkunstfilm des taiwanesischen Meisterregisseurs Hou Hsiao-Hsien wird "The Assassin" angekündigt. Tatsächlich gibt es einige rasante Action-Szenen, doch vielmehr geht es in diesem Film um eine tragische Liebesgeschichte und den Weg einer Frau in die Freiheit.

Auch wenn Profi-Killerin Nie Yin-Niang (Shu Qi, re.) „arbeitet“, behält der Fim seine Ruhe. Foto: Verleih



"The Assassin“ spielt in China Mitte des 9. Jahrhunderts am Ende der Tang-Dynastie. Die Provinzgouverneure streben nach mehr Macht und begehren gegen den Kaiser auf. In dieser unruhigen Zeit kehrt Nie Yin-Niang (Shu Qi) in ihre Heimat zurück. Vor 13 Jahren wurde sie ins Exil geschickt und von einer taoistischen Nonne zur Attentäterin ausgebildet. Nun soll sie im kaiserlichen Auftrag Tian Jian (Chang Chen) töten, den Gouverneur der mächtigen Provinz Weibo, dem sie einst als Ehefrau versprochen war.

Aber: Erfüllt sie ihren Auftrag, tötet sie nicht nur ihre große Liebe, sondern verhilft auch Tians minderjährigem Sohn und damit dessen intriganter Mutter zur Macht. Für Nie ein mehr als tragischer Gewissenskonflikt.

Das klingt nach einer recht überschaubaren Geschichte, die Regisseur Hou Hisao-Hsien jedoch eng mit den politischen Ränkespielen, den Legenden und Lebensformen jener Zeit verbindet. Jedem Detail widmet er dabei in langen, ruhigen Einstellungen seine Aufmerksamkeit – dem Jadestein, der einst ein Liebesversprechen war, den wehenden Stoffen und flackernden Lichtern in prächtig ausgestatteten Räumen, den Frisuren der Frauen, den Teezeremonien, den Posen der Kinder und Dienstboten, den Auftritten des Magiers und des Spiegelmachers, dem Geräusch des Windes draußen in der majestätischen Natur. Es sind Bilder, die viel erzählen von der Kulturgeschichte Chinas und die den Zuschauer zur Achtsamkeit zwingen.

The Assassin: Zauber kommen aus den ruhigen Bildern

Fans des Martial-Arts-Kinos kommen hier zwar auch in einigen vogelleichten Szenen auf ihre Kosten, doch bezieht "The Assassin“ seine Spannung und seinen Zauber weit mehr aus den ruhigen Bildern. Zentrale Figur bleibt stets Nie, die von den anderen "die Frau in Schwarz“ genannt wird und bei all ihrer kämpferischen Stärke so traumverloren melancholisch wirkt. Und die sich dem Ehrenkodex des Berufskillers nicht unterwirft, sondern ihrer eigenen Moral folgt. Zweimal hat sie die Gelegenheit, Tian zu töten. Sie tut es nicht, einmal, weil er seinen Sohn im Arm hält und sie keinen Mann vor den Augen seines Kindes töten will. Das andere Mal verschont sie ihn – und rettet auch das Leben seiner Konkubine.

Denn Nie weiß, dass sie ihren eigenen Weg gehen muss. "The Assassin“ erzählt damit auch eine Emanzipationsgeschichte. Die stille Heldin wird am Ende erneut ins Exil gehen, doch diesmal ist es eine freiwillige Entscheidung. Sie beherrsche das Schwert, aber nicht ihre Gefühle, sagt die Nonne einmal zu ihr. Und Nie bekennt sich dazu: Sie hat nicht das Herz einer Mörderin. (Taiwan/China/Hongkong/F/105 Min.)

Regina Urban