Rhein-Neckar Löwen zum zweiten Mal deutscher Handball-Meister

vor 1 Stunde

MANNHEIM (DPA) - Die Rhein-Neckar Löwen sind zum zweiten Mal deutscher Handball-Meister. Nach dem 28:19 (11:10) gegen den THW Kiel am Mittwoch in Mannheim kann der Titelverteidiger an den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen nicht mehr vom ersten Tabellenplatz verdrängt werden.

dpa