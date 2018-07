Rick Astley: Habe 15 Jahre lang auf Hochzeit gewartet

LONDON(DPA) - Der britische Popsänger Rick Astley (52, "Never Gonna Give You Up") hat 15 Jahre lang auf seine Hochzeit gewartet. Vor einigen Jahren hatte Astley seiner Partnerin Lene Bausager das Jawort gegeben. "Allerdings habe ich schon 15 Jahre vor unserer Hochzeit um ihre Hand angehalten", sagte er der "Bild am Sonntag".

Rick Astley und seine Frau kannten sich schon viele, viele Jahre lang, geheiratet haben sie aber erst vor nicht allzu langer Zeit. Foto: Annette Riedl (dpa)



Die Hochzeit selbst sei dann eher zufällig passiert. "Unsere Tochter Emilie war gerade zu Besuch. Sie war es, die beim Standesamt einfach einen Termin für die Hochzeit ausgemacht hat, nach dem Motto: 'Mama, Papa, wie ist es am Samstag in zwei Wochen'."

Lene Bausager ist seit fünf Jahren auch Astleys Managerin. Astley stellt derzeit auf einer Tour sein neues Album "Beautiful Life" vor. In Deutschland macht er in München (13.9), Frankfurt/Main (14.9.), Köln (15.9.), Hamburg (17.9.) und Berlin (18.9.) Station.

