Ringo Starr und Paul McCartney gemeinsam im Studio

vor 46 Minuten

LONDON/LOS ANGELES - Die beiden verbliebenen Ex-Beatles Paul McCartney (74) und Ringo Starr (76) haben wieder gemeinsam Musik eingespielt.

Ringo Starr (l) arbeitet an einem neuen Album und Paul McCartney hat geholfen. © Nogier Rain (dpa)



Ringo Starr postete am Montag ein Foto von sich und seinem ehemaligen Bandkollegen. Dazu schrieb er: "Danke, dass du rübergekommen bist und gespielt hast. Großartiger Bass. Ich liebe dich Kumpel. Friede und Liebe."

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge arbeiteten die beiden an dem neuen Album des ehemaligen Beatles-Schlagzeugers. Medienberichten zufolge entstand das Foto bereits am Wochenende in Ringo Starrs privatem Studio in Los Angeles.

Und McCartney scheint nicht der einzige prominente Unterstützer zu sein, den sich Ringo Starr für sein neues Album an Bord holte. In einem weiteren Tweet war auch das ehemalige Eagles-Mitglied Joe Walsh zu sehen. Zuletzt hatten die beiden Ex-Beatles für Starrs Album "Y Not" 2010 zusammengearbeitet.

dpa