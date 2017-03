Rod Stewart stellt Enthauptung nach und entschuldigt sich

ABU DHABI - Der britische Rockstar Rod Stewart (72, "Sailing") hat sich für ein Video entschuldigt, in dem er in der Wüste von Abu Dhabi eine Enthauptung nachstellt.

Das Blödel-Video ist gründlich missverstanden worden. Foto: Paul Bergen (dpa)



Das Video sei missverstanden worden, schrieb er im Kurznachrichtendienst Twitter. Er habe nur mit Freunden vor einer Show in Abu Dhabi herumgeblödelt, wo er zu dem Zeitpunkt auf Tour war, und spontan eine Szene aus der Fantasy-Serie "Game of Thrones" nachgestellt. Er entschuldige sich bei denjenigen, die sich durch das Video beleidigt gefühlt hätten, meinte er.

In dem Video ist zu sehen, wie Stewart mit Freunden durch die Wüste spaziert. Dann bleibt die Gruppe stehen. Der Sänger hält einen Mann an, sich vor ihm hinzuknien. Stewart hält dessen Kopf und macht eine Geste, als ob er ihm den Hals durchtrennt.

Die Szene erinnere an die Exekutionen durch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), hatte etwa das Boulevardblatt "The Sun" kritisiert, das das Video online zeigte. Demnach hatte Stewarts Ehefrau Penny Lancaster (45) das Video bereits am Donnerstag beim Online-Dienst Instagram veröffentlicht. Dort ist es inzwischen gelöscht.

Die Tochter des britischen Entwicklungshelfers David Haines, der im September 2014 vor laufender Kamera von IS-Extremisten getötet worden war, zeigte sich bestürzt. "Das ist meinem Vater in echt passiert, und das ist nicht zum lachen", sagte Bethany Haines zu "MailOnline", dem Internetangebot der britischen "Daily Mail".

