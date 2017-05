Roger Moore auf der Leinwand und im Fernsehen

BERLIN - Roger Moore soll angeblich selbst gesagt haben, er könne "nur gut aussehen", aber nicht schauspielern. Mit Dutzenden Filmen und Serien wurde er dennoch weltberühmt. Ein Überblick:

Sir Roger Moore und seine Frau Kristina bei einer Gala in Monte Carlo: Der ewige James Bond ist tot. © Arnold Jerocki (dpa)



IVANHOE (1958-1959): Seine erste Hauptrolle in einer Serie hat Moore als Kreuzritter Ivanhoe - angelehnt an den gleichnamigen historischen Roman Walter Scotts.

MAVERICK (1959-1961): Moore steigt mit der Rolle des Beauregarde Maverick in die US-Westernserie ein. Er und seine TV-Cousins ziehen darin als Pokerspieler von Saloon zu Saloon - immer auf der Suche nach dem schnellen Dollar.

SIMON TEMPLAR (1962-1969): Blendendes Aussehen und britischer Humor: Seine Rolle als smarter Draufgänger und Superheld Simon Templar in der gleichnamigen Serie (Original: "The Saint") verhilft Moore zu Weltruhm. In mehr als 100 Episoden legt er Schurken aller Couleur das Handwerk. Die in etwa 90 Ländern ausgestrahlte Serie macht ihn zu einem schwerreichen Schauspieler.

DIE 2 (1970/71): Im Dreamteam mit Tony Curtis geht Roger Moore in dieser britischen Krimiserie (Originaltitel: "The Persuaders") als Lebemann und Playboy an glamourösen Orten wie Monte Carlo oder St. Tropez Kriminalfällen nach.

JAMES-BOND-FILME (1973-1985): Moore tritt mit seinem ersten Bond-Streifen "Leben und sterben lassen" in Sean Connerys Fußstapfen als "Geheimagent Ihrer Majestät". Insgesamt siebenmal verkörpert er "007" - unter anderem in Klassikern wie "Der Spion, der mich liebte", "Moonraker" und "Octopussy". Nach seinem letzten Bond-Film "Im Angesicht des Todes" übernimmt sein Landsmann Timothy Dalton die "Lizenz zum Töten".

THE QUEST (1996): Im Regiedebüt des belgischen Muskelpakets Jean-Claude Van Damme spielt Moore den ebenso charmanten wie hinterlistigen Gentlemen-Ganoven Lord Dobbs. Er und Van Damme treten im Film eine Reise nach Tibet an, um an einem Wettbewerb der besten Kampfsportler der Welt teilzunehmen.

SPICEWORLD (1997): In der schrägen Komödie um die britische Mädchenband Spice Girls mimt Moore den wortgewaltigen Boss der Plattenfirma. In bester Manier seiner fiesen Gegenspieler aus James-Bond-Tagen hat er stets Haustiere auf dem Schoß.

TATORT: SCHATTEN (2002): Bei seinem kurzen Gastauftritt im Bremer ARD-Krimi spielt Moore sich selbst. Das Filmteam durfte ihn während seines realen Startschusses zum Bremer Sechstagerennen filmen.

