Roger Moore: der ewige "007"

BERLIN - Nach seiner Karriere als "James Bond" hat sich Roger Moore verstärkt sozial engagiert - trotz eines luxuriösen Lebensstils. Wichtige Lebensdaten:

Roger Moore im Jahr 1983 inmitten von sieben Darstellerinnen aus dem Film «Octopussy». Foto: Archiv (dpa)



- Moore wird am 14. Oktober 1927 in London geboren.

- Er besucht die berühmte Royal Academy of Dramatic Arts.

- Bei Kriegsende 1945 gehört Moore als Leutnant einer in Deutschland stationierten Einheit an.

- Er siedelt 1953 in die USA über.

- Bekannt wird Moore durch die TV-Serien "Ivanhoe" und "Maverick".

- Moores spätere dritte Ehefrau Luisa Mattioli bringt 1963 Tochter Deborah zur Welt. Es folgen die Söhne Geoffrey und Christian.

- Als smarter Superheld Simon Templar wird er mit der gleichnamigen Serie (Original: "The Saint") in den 60ern zum Weltstar.

- In "Leben und Sterben lassen" hat Moore 1973 sein Debüt als James Bond. In zwölf Jahren schlüpft er siebenmal in die Rolle des "007".

- Er wird 1991 Sonderbotschafter des UN-Kinderhilfswerks Unicef.

- Die Schwedin Kristina Tholstrup wird 2002 seine vierte Ehefrau.

- Königin Elizabeth II. erhebt Moore 2003 in den Adelsstand. Im gleichen Jahr erhält er das Bundesverdienstkreuz erster Klasse.

- Seit 2007 prangt Moores Stern auf dem "Walk of Fame" in Hollywood.

- Am 23. Mai 2017 stirbt Roger Moore in der Schweiz nach einem kurzen Kampf gegen eine Krebserkrankung im Alter von 89 Jahren.

