Rom will Brunnen besser schützen

vor 1 Stunde

ROM - Wer Roms historischen Brunnen zu nahe kommt, muss künftig tief in die Tasche greifen.

Ein Mann springt ins Wasser des Trevi-Brunnens in Rom. © Alessio Taralletto (dpa)



Strafen in Höhe von 40 bis 240 Euro können verhängt werden, wenn an den Brunnen gepicknickt wird, Kleidung oder Tiere darin gewaschen werden oder in ihnen gebadet wird. "Die Schönheit von Rom muss von allen respektiert werden", sagte die Bürgermeisterin der italienischen Hauptstadt, Virginia Raggi, am Montag in einer Videobotschaft auf Facebook.

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Berichte über Menschen, die in Meisterwerken wie dem Trevi-Brunnen oder der Fontana della Barcaccia vor der Spanischen Treppe badeten oder an ihnen hochkletterten.

Das nun verabschiedete Dekret ist bis Ende Oktober gültig.

dpa