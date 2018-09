Ronaldo trifft erstmals und verhilft Juve zum Sieg

ROM - Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo hat in der italienischen Serie A sein lang ersehntes Tor-Debüt gefeiert. Bei US Sassuolo Calcio traf der Offensivspieler gleich zweimal (50./65. Minute) für seinen neuen Club Juventus Turin.

Nach drei torlosen Punktspielen traf Cristiano Ronaldo gegen Sassuolo doppelt. © Alessandro Di Marco/ANSA/AP (dpa)



Kurz vor Schluss kassierte Juve allerdings den Anschlusstreffer durch Khouma Babacar, so dass es für den Rekordmeister am Ende 2:1 (0:0) stand.

Nach drei torlosen Spielen waren die Erwartungen an CR7 enorm. Juve-Coach Massimiliano Allegri hatte sich im Vorfeld der Partie gegen den Club von Kevin-Prince Boateng optimistisch gezeigt, dass es dieses Mal mit einem Treffer des Portugiesen klappen würde.

Ronaldo war vor der Saison für 112 Millionen Euro von Real Madrid zu Juventus gewechselt. Die Hoffnungen sind groß, dass der 33-Jährige Juve zum Champions-League-Titel und natürlich zum achten Meistertitel in Serie verhilft.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can war bis zur 71. Minute dabei und gab die Vorlage zu Ronaldos zweitem Tor, Team-Kollege Sami Khedira spielte die gesamte Partie. In der Nachspielzeit bekam Ex-Bayern-Spieler Douglas Costa die Rote Karte, weil er nach einem Foul in Richtung von Sassuolo-Spieler Federico Di Francesco spuckte.

dpa