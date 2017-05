Rückschlag für Alexander Zverev bei French Open

vor 13 Minuten

PARIS - Der Höhenflug von Deutschlands großer Tennis-Hoffnung Alexander Zverev ist bei den French Open jäh gestoppt worden. Etwas mehr als eine Woche nach seinem spektakulären Turniersieg in Rom gegen Novak Djokovic flog der 20 Jahre alte Hamburger in Paris gleich in der ersten Runde raus.

Alexander Zverev ließ seinen Frust auch an seinem Schläger aus. © Michel Euler (dpa)



Gegen den Spanier Fernando Verdasco musste sich der Weltranglisten-Zehnte mit 4:6, 6:3, 4:6, 2:6 geschlagen geben. Die Partie war am Montagabend wegen Dunkelheit und leichtem Regen nach zwei Sätzen abgebrochen worden.

Alexander Zverev schied ebenfalls in Paris in Runde eins aus. © Michel Euler (dpa)



Bei der Fortsetzung auf dem Court Philippe Chatrier fand Zverev wie schon am Vortag nie seinen gewohnten Rhythmus. Der 1,98 Meter große Schlacks bewegte sich bei weitem nicht so gut wie sonst und leistete sich insgesamt viel zu viele leichte Fehler. Die deutsche Nummer eins, von einigen Experten vor dem Turnier sogar als Geheimfavorit auf den Titel genannt, muss damit weiterhin auf seinen ersten Einzug in ein Achtelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier warten. Um wirklich zu den Großen der Tennis-Branche zu zählen, hatte unter anderem Boris Becker zuletzt ein solches Ergebnis gefordert.

Alexander Zverev zerbrach während der Partie gleich zwei Rackets. © Michel Euler (dpa)



"Ich habe einfach großen Mist gespielt, so einfach ist das", sagte Zverev nach seiner insgesamt enttäuschenden Vorstellung über 2:53 Stunden. Entschuldigungen für das frühe Aus wollte er nicht suchen. "Es lag an keinem anderen als an mir."

Fernando Verdasco besiegte Alexander Zverev in vier Sätzen. © Michel Euler (dpa)



Bei den Australian Open im Januar hatte Zverev dem späteren Finalisten Rafael Nadal in der dritten Runde noch ein spektakuläres Fünf-Satz-Match geliefert. Doch in Paris, wo er im vergangenen Jahr in der dritten Runde gegen den Österreicher Dominic Thiem verloren hatte, lief es für Zverev zu keiner Zeit wie gewünscht.

Bereits am Montag hatte Zverev nicht zu seinem gewohnt druckvollen Spiel gefunden. Immerhin schaffte der Wahl-Amerikaner da aber noch den Satzausgleich, ehe die Partie auch auf Wunsch der beiden Spieler unterbrochen wurde. Eigentlich hatten alle in Paris erwartet, dass Zverev die Begegnung am Dienstag endgültig drehen und für sich entscheiden würde. Doch obwohl ihm im dritten Satz ein schnelles Break gelang, entglitt ihm das Spiel immer mehr.

Während der 33 Jahre alte Verdasco seine beste Leistung seit langer Zeit zeigte, erwischte Zverev einen gebrauchten Tag. Auch zwei vor Wut zertrümmerte Schläger halfen da nichts mehr. Mit dem ersten Matchball machte Verdasco die nächste große deutsche Enttäuschung perfekt. Zuvor waren bereits Philipp Kohlschreiber und Mona Barthel ausgeschieden und hatten die deutsche Pleitenserie in Paris weiter verlängert. Schon jetzt ist es das schlechteste Ergebnis seit neun Jahren.

Lars Reinefeld, dpa