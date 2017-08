Rufus Wainwright über Gurkensalat für seine Tochter

vor 31 Minuten

HAMBURG - Seine kleine Tochter stellt das Künstlerleben von Rufus Wainwright (44) manchmal auf den Kopf.

Der US-kanadische Musiker Rufus Wainwright erzählt von seinem Familienleben. © Kiko Huesca (dpa)



"Es ist plötzlich nicht mehr wichtig, wie viele Opern ich komponiere oder wie viele ausgefallene Konzerte in großen Sälen ich gebe, sondern ob mein Mann und ich es schaffen, rechtzeitig einen guten Gurkensalat hinzubekommen und sie vom Fernseher abzulenken", sagte der kanadisch-amerikanische Singer-Songwriter dem Hamburger Hörfunksender NDR 90,3.

In Hamburg hatte Wainwright am Freitagabend ein Konzert in der Elbphilharmonie gegeben. Die Mutter seiner 2011 geborenen Tochter ist Lorca Cohen, die Tochter von Leonard Cohen (1934-2016).

dpa