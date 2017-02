Es ist wie eine Reise in die gute alte, etwas verstaubte Zeit: Auf dem Wiener Opernball drehen sich 5000 Besucher in den schönsten Roben im Dreivierteltakt. Wir haben die Bilder.

Aus Kleeblatt-Sicht war das Spiel auf dem Dallenberg über weite Strecken eine Tortur. In der ersten Hälfte kam von der Spielvereinigung wenig, im zweiten Durchgang rasch das 0:1. Doch dann sorgte ein Würzburger, der einem anderen Würzburger den Ball an die Brust faustete dafür, dass das Aufwärmprogramm für das große Frankenderby gegen Nürnberg doch einigermaßen gelang.

Ein Hauch von Derby wehte durch das Stadion am Dallenberg: Die SpVgg Greuther Fürth musste zum unterfränkischen Liga-Konkurrenten aus Würzburg. In einer müden Partie, die nur kurz nach der Halbzeit an Fahrt aufnahm, holte die Radoki-Elf immerhin einen Punkt - der eine noch größe Distanz zur Gefahrenzone schafft.