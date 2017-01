Russe Ustjugow gewinnt auch zweite Tour-de-Ski-Etappe

VAL MÜSTAIR - Der russische Langläufer Sergej Ustjugow hat auch die zweite Etappe der Tour de Ski gewonnen. Der 24-Jährige setzte sich am Neujahrstag im Massenstartrennen über 10 Kilometer im klassischen Stil vor den Norwegern Martin Johnsrud Sundby und Didrik Tønseth durch.

Der Russe Sergej Ustjugow gewann auch die zweite Etappe der Tour de Ski. © Peter Schneider (dpa)



Tim Tscharnke zeigte als bester Deutscher eine starke Leistung, machte vom 65. Startplatz aus insgesamt 41 Ränge gut und beendete das Rennen als 24. Der eigentlich weit vorn erwartete 27-Jährige hatte am Silvestertag die Sprint-Qualifikation nicht überstanden. Thomas Bing, bei der ersten Etappe Achter, lief am Neujahrstag im Massenstartrennen auf Rang 28 auch in die Punkte.

dpa