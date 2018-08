Russische Medien: Separatistenchef von Donezk getötet

DONEZK - Der Anführer der prorussischen Separatisten in Donezk in der Ostukraine, Alexander Sachartschenko, ist Medien zufolge getötet worden. Er starb demnach bei einer Bombenexplosion, wie russische Medien am Freitag berichteten.

dpa