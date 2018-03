Russland weist zahlreiche Diplomaten der EU-Länder aus

MOSKAU/BERLIN - Russland hat im Streit mit dem Westen im Fall um den vergifteten Ex-Agenten Sergej Skripal auch vier Angehörige der deutschen Botschaft ausgewiesen. Das teilte das Auswärtige Amt in Berlin am Freitag mit.

Blick auf die deutsche Botschaft in Moskau. © Thomas Körbel (dpa)



Zuvor hatte das Land zahlreiche Diplomaten aus EU-Ländern ausgewiesen. Das Außenministerium in Moskau habe den Botschaftern jeweils eine Protestnote überreicht, in der die Gegenmaßnahmen mitgeteilt worden seien.

Der deutsche Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch. © Peter Kneffel (dpa)



Die Sanktionen seien die Antwort auf die Ausweisungen russischer Diplomaten, die "unfreundschaftliche Handlungen gegenüber Russland" seien, teilte das Ministerium am Freitag weiter mit.

Mitarbeiter stehen vor dem Eingang des US-Konsulats in St. Petersburg. © Dmitri Lovetsky/AP (dpa)



Auch der deutsche Botschafter Rüdiger von Fritsch war in das Außenministerium in Moskau einbestellt worden. "Es bleibt Deutschlands Interesse, ein gutes Verhältnis mit Russland zu haben. Wir bleiben offen für den Dialog", sagte von Fritsch, ohne genaue Angaben zu dem Gespräch zu machen.

Polizisten und Sicherheitspersonal stehen vor dem US-Konsulat in St. Petersburg. © Dmitri Lovetsky/AP (dpa)



Er habe auch die Gelegenheit genutzt, Russland zur Zusammenarbeit bei der Aufklärung des Giftanschlags aufzurufen. "Angesichts der schlimmen Vorfälle von Salisbury ist es an der russischen Regierung, alles zu unternehmen, Klarheit und Transparenz zu schaffen und berechtigte offene Fragen zu beantworten", sagte der Botschafter. Auch andere Botschafter wurden einbestellt.

Russland droht damit, das US-Generalkonsulat in St. Petersburg zu schließen. Die US-Flagge ist aus Trauer um die Opfer des Kaufhausbrands in Kemerowo auf halbmast gesetzt. © Dmitri Lovetsky/AP (dpa)



Die britische Vertretung habe einen Monat Zeit, um die Zahl der Mitarbeiter zu reduzieren, hieß es aus Moskau. Sie solle dann der Zahl der russischen Botschaftsmitarbeiter in London entsprechen. Polen muss nach Angaben aus Warschau binnen einer Woche vier Diplomaten abziehen, Finnland und Lettland verlieren den jeweiligen Außenministerien zufolge je einen Diplomaten in Moskau. Drei litauische und jeweils zwei italienische sowie niederländische Diplomaten müssen ebenfalls gehen.

Als Reaktion auf die Ausweisung seiner Diplomaten aus Dutzenden Ländern will Russland das US-Generalkonsulat in St. Petersburg schließen. © Dmitri Lovetsky/AP (dpa)



Der Schlagabtausch ist Teil des Konfliktes um den vergifteten Ex-Agenten Skripal und seiner Tochter Julia in Großbritannien. Die britischen Ermittler gehen davon aus, dass beide mit dem in der früheren Sowjetunion entwickelten Kampfstoff Nowitschok vergiftet wurden. London bezichtigt daher den Kreml als Drahtzieher des Anschlags. Moskau weist diese Anschuldigungen vehement zurück.

Die Polizei ermittelt in dem Haus des Doppelagenten Skripal, der mit seiner Tochter Opfer eines Nervengift Angriffs wurde. © Andrew Matthews/Archiv (dpa)



Russland sei zu der diplomatischen Reaktion gezwungen gewesen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in einem Interview. "Wir haben den diplomatischen Krieg nicht begonnen." Russland bleibe aber weiterhin offen für gute Beziehungen zu den Ländern, sagte Peskow.

Moskau reagierte auf die Entscheidung von rund 25 Staaten sowie der Nato, mehr als 140 russische Diplomaten des Landes zu verweisen. Auch Deutschland hatte vier Russen zu unerwünschten Personen erklärt. Der Kreml hatte bereits angekündigt, dass es ähnliche Maßnahmen geben werden. Am Donnerstagabend hatte Russland bereits die Ausweisung von 60 US-Diplomaten und die Schließung des US-Konsulats in St. Petersburg angekündigt. Bereits wenige Stunden später begannen Mitarbeiter, das Konsulat zu räumen.

Die britischen Ermittler suchen fast vier Wochen nach dem Anschlag nach weiteren Spuren. Britische Medien berichteten, Julia Skripal sei wieder bei Bewusstsein. Die 33-jährige Russin könne bereits wieder essen und trinken. Die Ermittler hofften, durch eine Aussage von ihr zu erfahren, ob sie und ihr Vater vor dem Attentat verfolgt wurden. Das Nervengift Nowitschok soll an den Händen der Opfer nachgewiesen worden sein. Beide kamen wohl an ihrer eigenen Haustür in Salisbury mit dem Gift in Kontakt, wie die Ermittler herausfanden.

