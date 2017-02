Ryanair bringt fünf neue Flugzeuge nach Frankfurt

FRANKFURT/MAIN - Der Billigflieger Ryanair will im kommenden Winter sieben Flugzeuge am Frankfurter Flughafen stationieren. Sie sollen 24 Strecken bedienen, kündigte Airline-Chef Michael O'Leary am Dienstag an.

Wie immer zu Scherzen aufgelegt: Ryanair-Chef Michael O'Leary präsentiert die Wachstumpläne des Billigfliegers in Frankfurt und Deutschland. © Frank Rumpenhorst (dpa)



Ende März dieses Jahr stationiert der größte europäische Billigflieger am größten deutschen Flughafen erstmals zwei Jets, die regelmäßig zu den Sonnenzielen Mallorca, Alicante, Malaga und Faro aufbrechen.

Bislang hatte Ryanair den Frankfurter Flughafen wegen hoher Gebühren gemieden, kann nun aber einen Gebührenrabatt des Betreibers Fraport nutzen. Langfristig könne er sich vorstellen, bis zu 20 Flugzeuge in Frankfurt bereitzustellen, sagte O'Leary.

