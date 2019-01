Sandra Hüller gehört zur Berlinale-Jury

BERLIN - Schauspielerin Sandra Hüller ("Toni Erdmann") gehört in diesem Jahr zur Internationalen Jury der Berlinale. Es habe endlich geklappt, sagte Festivaldirektor Dieter Kosslick am Dienstag in Berlin. Das Gremium unter Leitung der Französin Juliette Binoche entscheidet über die Bären-Preise.

Sandra Hüller entscheidet über die Bären-Vergabe mit. © Britta Pedersen/Archiv (dpa)



In der Jury sitzen auch US-Filmkritiker Justin Chang, der chilenische Regisseur Sebastián Lelio, die britische Produzentin Trudie Styler und Rajendra Roy, Filmkurator des Museum of Modern Art in New York.

Dieter Kosslick hat zur Programmvorstellung auch einige Souvenirs mitgebracht. © Jörg Carstensen (dpa)



Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den drei großen Filmfestivals. Die Filmfestspiele werden am Donnerstag kommender Woche eröffnet (7. Februar). Bis zum 17. Februar werden rund 400 Filme gezeigt. Im Wettbewerb konkurrieren 17 Filme um Auszeichnungen. Kosslick führt zum letzten Mal als Direktor durch die Berlinale.

