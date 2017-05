Sandro Schwarz wird neuer Trainer bei Mainz 05

vor 28 Minuten

MAINZ - Der bisherige U23-Coach Sandro Schwarz wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur neuer Trainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 und damit Nachfolger von Martin Schmidt. Zuvor hatte am Montag bereits "bild.de" über die Personalie Schwarz berichtet. Offiziell verkünden will der Verein die Neubesetzung der Trainerstelle am Mittwoch.

dpa