Säurewolke zieht nach Chemieunfall über Oberhausen

vor 58 Minuten

OBERHAUSEN - Wegen eines fatalen Fehlers in einem Chemiebetrieb hat sich am Donnerstagmorgen eine gefährliche Säurewolke in Oberhausen ausgebreitet. Der Verkehr in der Stadt war stundenlang stark beeinträchtigt. Mindestens acht Menschen erlitten Atemwegsreizungen.

Nach dem Austritt von Schwefelsäure klagen zahlreiche Menschen in der direkten Umgebung über Atemwegsprobleme. © ANC news (dpa)



Nach dem Austritt von Schwefelsäure klagen zahlreiche Menschen in der direkten Umgebung über Atemwegsprobleme. Foto: ANC news (dpa)



Die Behörden riefen die Menschen auf, ihre Häuser nicht zu verlassen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. In Kindergärten und Schulen durften Kinder bis zum frühen Nachmittag nicht ins Freie.

Nach Angaben des Chemiebetriebs liegt der Schaden am Tank im siebenstelligen Bereich. © Arnulf Stoffel (dpa)



Nach Angaben des Chemiebetriebs liegt der Schaden am Tank im siebenstelligen Bereich. Foto: Arnulf Stoffel (dpa)



Beim Chemikalienhändler Hamm Chemie war am Morgen irrtümlich Salzsäure von einem Schiff in einen Tank mit hochkonzentrierter Schwefelsäure geleitet worden. Der Tank platzte auf, eine Dampfwolke mit einem Gemisch aus Salz- und Schwefelsäure trat aus. 40 Beschäftigte des Händlers und 110 Mitarbeiter der benachbarten städtischen Wirtschaftbetriebe Oberhausen wurden vorsorglich untersucht. Eine Notärztin ließ anschließend acht von ihnen mit leichten Atemwegsreizungen in ein Krankenhaus bringen.

Das Luftbild zeigt die Säurewolke über dem Chemiebetrieb. Sie breitete sich über Teilen des Stadtgebietes aus. © ANC News (dpa)



Das Luftbild zeigt die Säurewolke über dem Chemiebetrieb. Sie breitete sich über Teilen des Stadtgebietes aus. Foto: ANC News (dpa)



Aus Sicherheitsgründen wurde im betroffenen Bereich für mehrere Stunden der Bahn- und Busverkehr eingestellt. 30 Züge mussten vor Oberhausen gestoppt werden. Die Autobahn 42 und der Rhein-Herne-Kanal wurden zeitweise gesperrt.

Ein Tank mit Schwefelsäure ist aufgebrochen. © Telenewsnetwork (dpa)



Ein Tank mit Schwefelsäure ist aufgebrochen. Foto: Telenewsnetwork (dpa)



Zu dem Unfall sei es infolge menschlichen Versagens gekommen, sagte Geschäftsführer Axel Knauber. Die Kriminalpolizei ermittelt. Knauber bezifferte den Sachschaden auf etwa 1,5 Millionen Euro.

Nach dem Zwischenfall sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab. Aufgrund dessen kam es zu Staus im Stadtgebiet und auf der A 42. © Arnulf Stoffel (dpa)



Nach dem Zwischenfall sperrte die Polizei den Bereich weiträumig ab. Aufgrund dessen kam es zu Staus im Stadtgebiet und auf der A 42. Foto: Arnulf Stoffel (dpa)



Am Nachmittag wurde der geborstene Tank mit Hilfe von Tanklastwagen geleert. 130 Feuerwehrleute waren im Einsatz, darunter auch Spezialisten für chemische Industrie aus Chemiestandorten in Marl und Leverkusen.

Ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes steht am Einsatzort. © Arnulf Stoffel (dpa)



Ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes steht am Einsatzort. Foto: Arnulf Stoffel (dpa)



Die sichtbare Säurewolke hatte sich am Vormittag über mehrere Hundert Meter ausgedehnt und war in Richtung Nordost gezogen. Die Feuerwehr setzte Wasserwerfer ein, um sie zu bekämpfen. Gefahrenstoffe wurden in der Luft nach Angaben der Behörden zunächst nicht nachgewiesen. Es würden weiter Proben genommen.

Laut dem Umweltamt der Stadt Oberhausen gab es keine Hinweise auf eine Gefahr für Umwelt und Natur. Auch das Trinkwasser sei nach dem Säureaustritt nicht gefährdet. Bei dem Einsatz der Wasserwerfer sei das Säuregemisch durch die großen Mengen an Wasser stark verdünnt worden.

dpa