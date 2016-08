Schalke in Europa League gegen Salzburg

MONACO - Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 trifft in der Vorrunden-Gruppe I der Europa League auf den österreichischen Meister RB Salzburg, OGC Nizza mit Ex-Bundesligatrainer Lucien Favre und FK Krasnodar aus Russland.

Die Auslosung der Europa League fand in Monaco statt. © Sebastien Nogier (dpa)



Der FSV Mainz 05 hat mit dem RSC Anderlecht und AS St. Etienne ebenfalls sportlich attraktive Gegner erwischt. Zudem steht den Rheinhessen eine weite Reise bevor: Der dritte Mainzer Gegner in Gruppe C kommt aus Aserbaidschan und heißt FK Qäbälä. Das ergab die Auslosung in Monaco. Erster Europa-League-Spieltag ist am 15. September. Das Finale findet am 24. Mai 2017 im schwedischen Solna statt.

