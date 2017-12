Schalke, Mainz und Paderborn im Pokal-Viertelfinale

BERLIN - Die Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und FSV Mainz 05 sowie Drittligist SC Paderborn haben das Viertelfinale im DFB-Pokal erreicht.

Die Spieler vom FC Schalke 04 bejubeln mit den Fans das Tor zum 1:0. © Ina Fassbender (dpa)



Am Dienstagabend gewann Schalke mit 1:0 (0:0) gegen Bundesliga-Schlusslicht 1. FC Köln. Mainz steht nach einem 3:1 (0:1) gegen den VfB Stuttgart ebenso in der nächsten Runde wie Paderborn durch das 1:0 (0:0) gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt

Der Mainzer Torwart Robin Zentner hält einen Elfmeter. © Thomas Frey (dpa)



Der FC Schalke 04 krönte seine starke Hinrunde dank Max Meyer. Der Mittelfeldspieler erzielte den Siegtreffer in einem Geduldsspiel in der 63. Minute per Kopf. Damit blieben die in der Bundesliga auf Platz zwei stehenden Königsblauen auch im 13. Pflichtspiel in Serie ungeschlagen. Für die Kölner ist dagegen die total verkorkste Hinrunde komplett. In der Liga abgeschlagen auf dem letzten Platz, folgte nach dem Europa-League-Aus nun auch der Pokal-K.o. auf nationaler Bühne.

Der Paderborner Torschütze Ben Zolinski (unten) feiert seinen Treffer zum 1:0 mit seinen Teamkollegen. © Friso Gentsch (dpa)



Mainz schaffte nach zuvor fünf sieglosen Bundesligaspielen noch einen versöhnlichen Jahresabschluss und drehte das Spiel gegen den VfB Stuttgart. Nach den Treffern von Emil Berggreen (62.), Abdou Diallo (71.) und Suat Serdar (90.+3) überstanden die Rheinhessen erstmals seit fünf Jahren das Achtelfinale. Kapitän Christian Gentner (41.) hatte den VfB zuvor in Führung gebracht, danach verschossen die Schwaben beim Stand von 1:0 sogar noch einen Elfmeter.

Der SC Paderborn sorgte für eine weitere Überraschung und steht erstmals in der Runde der besten Acht. Der Spitzenreiter der 3. Liga setzte sich mit 1:0 (0:0) gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt durch. Ben Zolinski erzielte in der 56. Minute den entscheidenden Treffer für den letzten verbliebenden Drittliga-Club im Wettbewerb.

Die Achtelfinal-Runde im DFB-Pokal wird am Mittwoch mit dem Fußball-Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund abgeschlossen. Am 6./7. Februar geht es mit dem Kampf um den Halbfinal-Einzug weiter, die Viertelfinal-Begegnungen werden am 7. Januar ausgelost. Das Endspiel wird am 19. Mai in Berlin ausgetragen.

