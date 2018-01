Schild vor Shiffrin nach erstem Slalom-Durchgang in Flachau

vor 2 Stunden

FLACHAU - US-Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin geht erstmals im Olympia-Winter in einem Weltcup-Slalom nicht als Führende in den zweiten Durchgang. Die 22 Jahre alte Weltmeisterin war in Flachau im ersten Lauf 0,37 Sekunden langsamer als Bernadette Schild aus Österreich.

Bernadette Schild führt nach dem ersten Durchgang. © Shinichiro Tanaka (dpa)



Bernadette Schild führt nach dem ersten Durchgang. Foto: Shinichiro Tanaka (dpa)



Frida Hansdotter aus Schweden hatte auf Rang drei bereits 0,74 Sekunden Rückstand auf Schild. Shiffrin hat vier der fünf Slaloms der Saison gewonnen.

Beste Deutsche bei dem Flutlicht-Rennen in Österreich war Christina Geiger. Mit 2,39 Sekunden Rückstand war sie Elfte vor dem Finale um 20.45 Uhr. Marina Wallner kam mit 3,64 Sekunden Rückstand auf Rang 23. Andrea Filser war zu langsam und verpasste auf Rang 43 den zweiten Lauf. Lena Dürr fädelte am siebten Tor ein. Auch Maren Wiesler schied aus und hat nun kaum noch Chancen auf die Olympia-Qualifikation. Für die nationale Norm braucht sie im letzten Slalom vor den Winterspielen mindestens Rang acht.

dpa