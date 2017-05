Schließen Sie Rahmen sowie Vorder- und Hinterrad des Fahrrads an einen festen Fahrradständer oder an fest verankerte Gegenstände an – auch wenn Sie es nur kurz alleine lassen. Das Objekt sollte hoch genug sein, damit man das Fahrrad nicht einfach mitsamt Schloss darüberheben kann. Wer sich ein teures Rad kauft, sollte auch in ein sicheres Schloss investieren. © Ingo Wagner, dpa