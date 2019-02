Schröder überzeugt bei erfolgreicher Aufholjagd der Thunder

OKLAHOMA CITY - Mit einem starken Dennis Schröder haben die Oklahoma City Thunder die zweite Niederlage nacheinander verhindert. Das NBA-Team um den deutschen Basketball-Nationalspieler gewann mit 132:122 gegen die Orlando Magic.

Feierte mit Oklahoma einen Sieg: Dennis Schröder. Foto: Rick Scuteri/AP (dpa)



Schröder war dabei maßgeblich an der entscheidenden Aufholjagd nach zwölf Punkten Rückstand im dritten Viertel beteiligt und erzielte 20 Zähler. Bester Werfer der Thunder war Paul George mit 39 Punkten. Oklahoma City hatte nach sieben Siegen nacheinander zuletzt bei den Boston Celtics verloren. Die Thunder bleiben Dritter in der Western Conference.

Superstar LeBron James kassierte mit seinen Los Angeles Lakers eine heftige Niederlage. Die Kalifornier unterlagen bei den Indiana Pacers mit 94:136. James war in seinem zweiten Spiel nach einer Leistenverletzung noch nicht wieder in Topform und kam auf 18 Punkte. Für den 34-Jährigen war es nach ESPN-Angaben die höchste Niederlage seiner Profikarriere in einem Spiel, an dem er beteiligt war.

Als die Partie entschieden war, kam der deutsche NBA-Neuling Moritz Wagner aufs Feld und erzielte noch fünf Punkte. Die Lakers sind kurz vor Ende der Transferperiode weiter möglicher Kandidat für eine Verpflichtung von Topstar Anthony Davis von den New Orleans Pelicans.

Boston setzte hingegen mit dem deutschen Nationalspieler Daniel Theis seine Siegesserie fort. Der NBA-Rekordmeister gewann bei den Cleveland Cavaliers mit 103:96 und feierte den fünften Erfolg nacheinander. Theis kam 18 Minuten zum Einsatz und erzielte sechs Punkte. Die Celtics liegen in der Eastern Conference auf Playoffkurs.

