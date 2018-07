Die Verantwortlichen bei Brose Bamberg arbeiten derzeit unter Hochdruck am Kader für die Ende September beginnende neue Saison 2018/2019. Neu-Coach Ainars Bagatskis will mit einem Mix aus jungen und erfahrenen Akteuren in eine vielversprechende Zukunft starten. Wer kommt, wer geht - Wir geben ihnen einen Überblick.