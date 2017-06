Schüsse aus Polizeiwaffe treffen Polizistin in den Kopf

UNTERFÖHRING - Mit einer Polizeiwaffe hat ein Mann am S-Bahnhof Unterföhring nahe München eine junge Beamtin in den Kopf geschossen und lebensgefährlich verletzt. Die Beamtin schoss ebenfalls, auch der Täter wurde verletzt.

Polizisten am S-Bahnhof in Unterföhring bei München.



Polizisten am S-Bahnhof in Unterföhring bei München. Foto: Peter Kneffel (dpa)



Er feuerte jedoch noch das Magazin der Waffe leer, dabei erlitten zwei Passanten einen Arm- und einen Beinschuss. Der 37 Jahre alte Mann wurde festgenommen.

Der Polizistin wurde mit einer Polizeiwaffe in den Kopf geschossen.



Der Polizistin wurde mit einer Polizeiwaffe in den Kopf geschossen. Foto: Peter Kneffel (dpa)



Gegen den Verdächtigen sei Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Florian Weinzierl. Der 37-jährige Deutsche sei bisher nur einmal wegen des Besitzes einer geringen Menge Cannabis aufgefallen, das Verfahren war eingestellt worden.

Spezialeinsatzkommandos und Hubschrauber waren im Einsatz.



Spezialeinsatzkommandos und Hubschrauber waren im Einsatz. Foto: Peter Kneffel (dpa)



Der Mann war zuvor an einer Schlägerei in der S-Bahn beteiligt gewesen. Fahrgäste in der gut besetzten S-Bahn auf der Flughafen-Linie Richtung München alarmierten die Polizei. Jemand wollte ein Messer gesehen haben - das allerdings hinterher nicht gefunden wurde.

Die Polizei hatte die Lage rasch unter Kontrolle.



Die Polizei hatte die Lage rasch unter Kontrolle. Foto: Peter Kneffel (dpa)



Zunächst war es dennoch ein . Es gebe Hunderte solcher Fälle, sagte Polizeipräsident Hubertus Andrä. Polizeisprecher Marcus da Gloria Martins sagte, Schlägereien seien nicht selten, lediglich der Werktag und die frühe Uhrzeit seien eher untypisch.

Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund.



Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund. Foto: Andreas Prott (dpa)



Am Bahnhof begann der Streifenbeamte, den Fall aufzunehmen - da griff ihn der 37-Jährige an, versuchte, ihn ins Gleisbett zu schubsen. Das konnte der Beamte verhindern. "Danach ist eine Rangelei am Boden entstanden", sagte der Polizeisprecher. Dabei gelangte der Täter an die Pistole des Polizisten.

Die Dienstwaffe sei bei der bayerischen Polizei zwar zweifach im Holster - einer speziellen Tasche - gesichert, zudem gebe es eine Handballensicherung, sagte Andrä. Sie sei aber stets geladen. Der Mann konnte sämtliche Sicherungsvorrichtungen überwinden. Ob er sich damit auskannte oder dies ein "Zufallstreffer" war, werde noch geklärt, sagte Andrä.

Nach dem Schusswechsel feuerte der Mann das Magazin leer, warf die Waffe weg und floh. Kräfte der Münchner Polizei und der Bundespolizei stellten ihn kurz darauf an einem Bürogebäude. Er hatte keinen Wohnsitz in Deutschland, über einen möglichen Wohnsitz im Ausland war zunächst nichts bekannt.

Die Polizei hatte die Lage danach eigenen Angaben zufolge rasch unter Kontrolle. 200 Kräfte waren im Einsatz unter anderem mit Spezialeinsatzkommandos und Hubschrauber. Die Beamten sperrten den S-Bahnhof ab und informierten über Twitter die Öffentlichkeit.

Nach dem Vorfall waren zahlreiche Einsatzfahrzeuge in der Bahnhofstraße. Mit Maschinenpistolen bewaffnete Beamte sicherten das Gelände. Mitarbeiter der Spurensicherung waren am Tatort.

Über den Bahnhof Unterföhring fährt die S-Bahn-Linie 8, eine der beiden Möglichkeiten mit der Bahn zum Münchner Flughafen zu kommen. Die Strecke war auch am Nachmittag noch gesperrt. Fluggäste auf dem Weg zum Airport oder in die Stadt mussten auf die S1 ausweichen, die in einem anderen Bogen im Nordwesten Innenstadt und Flughafen verbindet.

Vor gut einem Jahr hatte ein Amokläufer am S-Bahnhof Grafing - ebenfalls im Münchner Speckgürtel gelegen - einen Menschen getötet und drei verletzt. Der zur Tatzeit 27-Jährige gilt als psychisch krank und daher als schuldunfähig. Der Mann hatte am frühen Morgen des 10. Mai 2016 wild um sich gestochen.

