Schwächerer Euro lässt Dax ins Plus drehen

vor 22 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Der schwächere Euro hat dem deutschen Aktienmarkt etwas Rückenwind verliehen. Die Gemeinschaftswährung fiel gegen Mittag mit 1,1810 US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Ende August.

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. © Christoph Schmidt (dpa)



Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel im Handelssaal der Börse in Frankfurt am Main. Foto: Christoph Schmidt (dpa)



Davon profitierte tendenziell der exportlastige Dax, der um 0,22 Prozent auf 12 622,87 Punkte leicht zulegen konnte. Allerdings bewegt sich der Leitindex schon seit zwei Wochen in einer engen Spanne.

Gegen größere Kursgewinne sprach nach Ansicht vieler Beobachter nach wie vor der Konflikt um Nordkorea. Am Vortag hatten sich das Regime in Pjöngjang und die USA erneut einen rhetorischen Schlagabtausch geliefert. Das Risiko nehme zu, schrieb Martin Lück von BlackRock mit Blick auf Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer Konzerne vertreten sind, handelte 0,11 Prozent höher bei 25 660,80 Punkten. Der Technologiewerte-Index TecDax verlor dagegen 0,28 Prozent auf 2403,12 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,07 Prozent auf 3540,39 Punkte.

Bei den Unternehmen stand Thyssenkrupp im Fokus. Der Industriekonzern hat sich nach der Einigung auf eine Fusion seiner europäischen Stahlsparte mit derjenigen von Tata Steel gut eine Milliarde Euro am Kapitalmarkt besorgt. Nach anfänglichen Kursverlusten drehten die Papiere am Vormittag wieder ins Plus. Mit dem frischen Geld will der Konzern das Wachstum im Industriegütergeschäft forcieren.

Die Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen platzierte am Morgen Wandelschuldverschreibungen über 800 Millionen Euro am Markt. Vorbörslich hatten die Aktien noch nachgegeben, auf Xetra stiegen sie dann jedoch um 4,4 Prozent auf den höchsten Kurs seit mehr als zehn Jahren. Mit der Kapitalmaßnahme macht das Unternehmen die Finanzierung günstiger.

dpa