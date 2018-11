Schwangere Amy Schumer muss Shows verschieben

NEW YORK - Die US-Schauspielerin Amy Schumer (37, "Dating Queen") muss mehrere Comedy-Auftritte verschieben - sie leidet an einer schweren Form von Schwangerschaftsübelkeit.

Amy Schumer geht es besser, aber die Komikerin muss sich weiter schonen. © Nina Prommer/EPA (dpa)



Deswegen ließ sie sich einige Tage im Krankenhaus behandeln. "Ich bin so froh, dass ich mich besser fühle und meine Tour fortsetzen kann", schrieb sie am Montag (Ortszeit) auf Instagram.

Allerdings hätten ihr ihre Ärzte abgeraten, durch das ganze Land zu reisen, daher müsse sie geplante Auftritte in Seattle, Phoenix und Oakland verschieben. Dazu postete sie ein Foto von sich selbst mit nacktem Babybauch. Mit dem Gruß "Happy Thanksgiving" und einem Truthahn-Emoticon schloss Schumer ihre Mitteilung an die Fans ab.

Vergangene Woche hatte sie ein Foto von sich am Tropf in einem Krankenhausbett gepostet. Dem Baby und ihr selbst gehe es ansonsten gut, versicherte die 37-Jährige: "Doch jeder, der behauptet, das zweite Trimester sei einfacher, der erzählt nicht die ganze Story", fügte sie hinzu. Ihr gehe es schlechter als in den ersten drei Schwangerschaftsmonaten. Die Schauspielerin ist seit Februar mit dem Koch Chris Fischer verheiratet, die beiden erwarten ihr erstes Kind.

