Schwangere attackiert - Mutter und ungeborenes Kind tot

vor 40 Minuten

KIRCHROTH - Nach einem Angriff auf eine schwangere 45-Jährige in Niederbayern sind sowohl die Frau als auch ihr ungeborenes Kind tot. Das Kind war bereits unmittelbar nach der Attacke am Mittwochnachmittag gestorben, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte.

Die Polziei hat den Tatort im bayerischen Kirchroth abgesperrt. © Armin Weigel (dpa)



Später erlag auch die Frau ihren schweren Verletzungen. Ein Unbekannter war aus zunächst unbekannten Gründen mit einem gefährlichen Gegenstand auf die Frau losgegangen. Ihr Ehemann fand sie und rief einen Notarzt. Die Kriminalpolizei Straubing ermittelt.

dpa