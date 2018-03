Schwarzenegger-Sohn liebt Lederhosen

STUTTGART - Patrick Schwarzenegger tritt nicht nur beruflich in die Fußstapfen seines Vaters - er fühlt sich auch dessen Heimat sehr verbunden.

Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick kommen 2017 in Berlin. © Jörg Carstensen (dpa)



"Ich liebe zum Beispiel deutsches Essen. Das gab es zu Hause immer", sagte der 24-Jährige der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). "Und ich liebe es, nach Österreich zu reisen, wo mein Dad aufgewachsen ist. Ich war erst im Januar mit ihm bei einem Ski-Rennen in Kitzbühel." Arnold Schwarzenegger (70) kommt aus Österreich, lebt aber schon seit Jahren in den USA. "Ich wünschte, Menschen in Los Angeles würden Lederhosen tragen", sagte sein Sohn. "Ich muss den Trend in den USA einführen." Ein bisschen Deutsch spreche er auch. "Mein Vater sagt immer "Ich liebe dich" zu mir statt "I love you"."

Patrick Schwarzenegger kommt auch beruflich nach seinem Vater. Von diesem Donnerstag (22.3.) an ist er in dem Kinofilm "Midnight Sun" zu sehen, in dem er seine erste Hauptrolle spielt.

